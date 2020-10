Més accessibles i amb tecnologia 'Smart City': l'EMT de València renovarà les seues 900 parades repartides per la ciutat

Les parades dels autobusos urbans de València experimentaran l'any que ve un canvi radical amb la substitució de les 900 marquesines i pals per un nou model amb millors prestacions, tant tecnològiques com de confort per als usuaris. L'Empresa Municipal de Transports (EMT) ha adjudicat aquest dilluns en el seu consell d'administració per 10 milions d'euros i una vigència de cinc anys el nou contracte per a renovar aquestes instal·lacions, un dels més importants de la companyia pública.

D'aquesta manera, després de 33 anys amb l'anterior contracte vigent, l'adjudicació, que s'ha concretat per un milió d'euros menys del preu d'eixida, suposarà que per primera vegada les marquesines seran propietat de l'EMT, la qual cosa permetrà a l'empresa municipal explotar els ingressos publicitaris que aquestes generen.

L'any passat, d'uns ingressos de 3 milions d'euros, l'EMT va rebre un cànon de 450.000 euros. Amb el nou sistema, preveu ingressar 6,6 milions en cinc anys, una xifra que ja ha sigut revisada a la baixa en el procés de licitació donat el previsible descens d'ingressos publicitaris en l'actual context de pandèmia.

Nou disseny de les marquesines de l'EMT. Henar de Pedro

El disseny era, fins ara, una de les principals incògnites del procés. Segons els prototips als quals ha tingut accés 20minutos, la societat Proyectos e Instalación de Material Urbano (Primur), adjudicatària del contracte, ha proposat fins a 12 models diferents de marquesina en funció de les seues mesures, que van des dels 4 als 15 metres de longitud. La més comuna serà la de 5 metres i, en funció de la grandària, se li poden afegir mòduls, fins a arribar a les de major longitud, pensades per als intercanviadors.

Totes les marquesines noves comptaran amb millores quant a la seua accessibilitat universal. D'aquesta manera, col·lectius com el d'invidents podran accedir a la informació disponible (parada i línies que passen per la mateixa) a través del llenguatge braille i també s'exposaran pictogrames per a persones amb autisme. A més, s'utilitzarà per primera vegada el sistema Navilens, una tecnologia similar als codis QR que permetran oferir informació locutada a través de la seua lectura amb telèfons mòbils.

Els panells informatius electrònics s'instal·laran, en principi i com recullen els plecs del concurs públic, en 275 marquesines, però les 900 que es posaran per tota la ciutat estaran preparades per a poder allotjar-los en un futur, segons la proposta de l'empresa adjudicatària.

D'altra banda, una vintena de marquesines que seleccionarà l'EMT tindran punt wifi perquè els usuaris puguen connectar-se gratuïtament a internet i dos ports USB per a la recàrrega de dispositius mòbils.

Com a novetat, altres 20 parades seran energèticament autònomes, ja que tindran plaques solars que alimentaran el seu enllumenat i sistemes electrònics. Aquestes marquesines tindran instal·lat un detector de presència per a la il·luminació, mitjançant detector de moviment per canvi de temperatura, la qual cosa permetrà activar l'enllumenat només quan hi haja persones en la parada. L'empresa considera instal·lar aquesta tipologia de marquesina en zones amb problemes de connexió al cablejat elèctric.

A més, hi haurà tres parades intel·ligents, que seran les que desplegaran els sistemes tecnològics més avançats per al transport públic dins del concepte de Smart City i que, probablement, es localitzaran en els grans intercanviadors per ser els que més flux de viatgers registren. Tindran, a més de punt d'accés a la xarxa wifi gratuït, un carregador de mòbils sense fil que empra un sistema de càrrega per inducció i que només requereix acostar el telèfon intel·ligent al pal de la marquesina.

Aquestes tres instal·lacions tindran també un sistema de detecció de temperatura per a, en l'actual context de pandèmia de Covid-19, lluitar contra aquesta i altres possibles malalties i fer més segur des del punt de vista sanitari l'ús del transport públic.

Aquests intercanviadors també inclouran un reforç del sistema d'informació de la marquesina amb una pantalla digital de 13 polzades, on es podrà mostrar informació seleccionada per l'EMT. A més, en les marquesines intel·ligents propostes s'instal·larà un botó d'emergència SOS amb intercomunicador antivandàlic que una vegada accionat permet la comunicació oral en temps real entre la marquesina i un lloc d'emergències seleccionat i gestionat per la companyia municipal d'autobusos.

Instal·lació gradual el pròxim any

Quant als terminis, una vegada es formalitze l'adjudicació del contracte, l'empresa tindrà sis mesos per a fabricar les 900 marquesines i pals, i altres sis mesos per a anar instal·lant-los, de manera gradual, per tota la ciutat.

En tractar-se d'una operació a gran escala, ja que se substituiran totes les actuals, es preveu que el procés siga progressiu, per a no deixar sense servei cap parada de l'EMT. L'empresa pública calcula que es començaran a instal·lar durant la primera meitat del pròxim any 2021.