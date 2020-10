Tres formas de cocinar el huevo perfecto (y una solución rebajada de Amazon para lograrlo en un clic)

Pocos alimentos hay más versátiles en la cocina que un huevo puesto que, además de ser esencial en un sinfín de recetas, podemos cocinarlo de diferentes maneras para alimentarnos. De hecho, los expertos recomiendan comer uno al día o un mínimo de cuatro a la semana para aprovecharnos de sus beneficios para el corazón, algo sencillo porque incluirlo en nuestro recetario es muy sencillo. Este alimento es fundamental para elaborar una deliciosa tortilla de patata o como base para preparar una mahonesa que acompañe a nuestros platos.

Eso sí, pese a su aparente sencillez, los huevos son objeto de un sinfín de dudas culinarias que los más expertos se afanan en resolver para garantizar así la seguridad alimentaria. Desde saber cuánto tiempo aguantan cocidos en la nevera hasta ser conscientes de que no deberíamos cascar el huevo en el mismo recipiente donde lo vamos a batir. Claro que, las mayores dudas surgen a la hora de cocinarlos cuando no consigues que el huevo frito tenga puntilla (y yema líquida) o cuando no consigues dar con la cocción exacta para tu huevo duro.

Por suerte, tenemos un truco para este último caso: sabemos cómo conseguir un huevo duro, poché o pasado por agua perfecto. El secreto está en contar con un cocedor de huevos que nos ayuda a lograrlo en tiempo récord. Amazon ha rebajado hoy el modelo de Duronic un 15% para que, durante las horas, puedes incluir a este nuevo aliado en tu cocina por menos de 19 euros.

El hervidor de huevos, de Duronic. Amazon

Este pequeño electrodoméstico simplifica la tarea de cocer los huevos al tiempo que la agiliza, pues tiene un regulador integrado para controlar el punto y espacio para siete piezas. Además, es muy fácil de usar, pues solo hay que introducirlos en la bandeja, seleccionar el punto de cocción y esperar. Un proceso que, también, facilita preparar los huevos de diferentes modos en una vez (para satisfacer los gustos de todos los comensales), ya que se puede seleccionar, primero, una temperatura baja para lograr pasarlos por agua y sacarlo para después programar algunos minutos más y conseguir otras cocciones.

Cabe destacar que se le puede dar algún uso alternativo para conseguir, por ejemplo, cocinar la verdura al vapor y al dente en poco tiempo y sin necesidad de hacer uso de la batería de cocina entera.

El huevo me gusta...

Una de las indiscutibles ventajas de este pequeño electrodoméstico, además de su precio, es que permite cocinar el huevo a diferentes puntos, asegurándonos así que todo el mundo puede disfrutarlo de la forma que más le gusta... ¡y sin que ello conlleve un esfuerzo extra para el cocinero!

Pasado por agua. Una de las recetas más difíciles de realizar es, quizás, la del huevo pasado por agua, ya que es necesario ser muy precisos con los tiempos y no dejar que el huevo cueza ni un minuto más de lo necesario. Pero con este pequeño electrodoméstico solo tienes que llevar la aguja hasta ‘soft’ para conseguirlo.

. Algo más cuajados que los anteriores y muy (pero que muy) instagrameables, los huevos mollet están entre los favoritos de la mayoría; y es que, ¿a quién no le gusta untar la yema con un tostón de pan o, quizás, con un crudité de zanahoria? Duro. Para rellenar, coronar una ensalada o darle color a un salmorejo, el huevo duro debería formar parte de nuestra dieta semanal, ya que, no solo es fácil de preparar con este hervidor, ¡también es delicioso!

