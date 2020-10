Destapan el motivo de la fuerte enemistad entre Lester y Alessandro Livi, de 'La isla de las tentaciones 2'

La isla de las tentaciones 2 ha incorporado una nueva pareja tras el abandono de la pareja formada por Inma y Ángel.

La nueva incorporación es la relación formada por Alessandro Livi y su novia, Patricia Guimeras, los cuales suman un año como pareja, aunque el principio de la relación estuvo marcado por una infidelidad de Patricia.

Sin embargo, no solo eso marcará su incursión en el reality. También una fuerte enemistad entre el que fuera participante en Gran Hermano 12+1 y otro de los chicos que han acudido con su pareja, en este caso, Lester.

Ha sido Amor Romeira la encargada de contar a través de las redes sociales el motivo del mal rollo entre el novio de Marta y Alessandro.

"Todo viene desde el GH16, cuando Marta estaba concursando en la casa... y Lester era su novio. Mientras Marta estaba dentro de la casa, su novio Lester iba por 'La Posada de Las Ánimas' como si fuera el más famoso del mundo. Y con todo un séquito pidiendo reservados en calidad de ‘NOVIO DE...’ ¡Total! Que le ponen reservado a él y sus amiguitos sólo por ser el ‘NOVIO DE’. En el mismo reservado, pero en diferentes mesas, estamos Alessandro, Alberto de la Cruz, Naomi Cabrera, algunas amigas de Aless que él había invitado y yo... Y ahí es donde sucede él problema", ha comenzado explicando la canaria en un hilo.

"Lester empezó a subir a chicas al reservado. No le importó que fuera compartido. Entonces, sus amigos y él increparon a Alessandro por un ataque de celos (todas las que venían querían hablar con Livi y sacarse fotos con él) y tuvieron que intervenir los porteros porque querían pegar a Aless", cuenta.

"Lester empezó a subir a chicas al reservado. No le importó que fuera compartido"

Cuando Marta fue expulsada del reality, fue informada de todo lo que había hecho su novio, algo que no le sentó nada bien. "En ese momento de cabrea mucho y tiene ruptura con Lester porque se entera no sólo de eso si no de los mil cuernos que tenía en GRAN CANARIA porque se liaba a las tías con el rollito de soy el NOVIO DE...".

Sin embargo, sigue contando, ella "decide volver con Lester. Y bueno no se que fue peor!! Lleva alargando una relación hipertóxica que lo único que le da es inseguridades y conflictos. Leste siguió mintiendo a Marta una y otra vez...".

Así acaba el relato Amor, que emplaza a sus seguidores a nuevos capítulos: "Le mintió en una cosa tan tan fuerte... que ya os contaré!! Porque me voy a dormir que ya es hora!! Pero os he contado un poquito de porque el novio de Marta (Lester) puso esa cara cuando vio a Livi. Aunque hay más cositas que me guardo!! Seguiré contando otro día".