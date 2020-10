Trump comparte un vídeo de su regreso en helicóptero a la Casa Blanca con música épica

El presidente de EE UU, Donald Trump, compartió este lunes por la noche en su cuenta de Twitter un vídeo de su regreso en helicóptero a la Casa Blanca tras abandonar el hospital militar Walter Reed, en Maryland, donde estuvo ingresado durante tres días tras contraer la COVID-19.

Montado al más puro estilo del cine de Hollywood, el vídeo muestra la llegada a la residencia presidencial del helicóptero Marine One que transportó al mandatario, en unas imágenes acompañadas de música épica.

A continuación puede verse a Trump salir de la aeronave con mascarilla, saludando a su personal y a la prensa, y después en uno de los balcones de la Casa Blanca, donde el presidente hace un saludo militar, siempre con la música de fondo, in crescendo, y con planos cinematográficos de marcados contrapicados.

Además de este vídeo, Trump publicó otro con una breve declaración tras su llegada a la Casa Blanca, en el que señaló: "Sé que hay un peligro, hay un riesgo, pero eso está bien. Ahora estoy mejor, quizás soy inmune, no lo sé. Pero no dejen [que el virus]) domine sus vidas, salgan, tengan cuidado".

"He aprendido muchas cosas sobre el coronavirus y una cosa que sé seguro es: no dejen que les domine, no le tengan miedo, lo vencerán, tenemos los mejores equipos médicos, los mejores medicamentos, y lo derrotarán", aádió.

Trump escenificó así un regreso triunfal tras su breve hospitalización de tres días para tratarse de COVID-19, una enfermedad que en Estados Unidos se ha cobrado ya más de 210.000 vidas, más que en ningún otro país en el mundo.