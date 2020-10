Arturo Valls sufre un incidente en una farmacia: "Me han echado por ir desnudo"

Las anécdotas de Arturo Valls cada día al comienzo de ¡Ahora caigo! se han convertido en un clásico del concurso de Antena 3, y la de este lunes arrancó las carcajadas y los aplausos del público del plató.

El presentador empezó a posar según llegó al programa: "Que tipito se me está quedando", afirmó. Valls comentó que "cuando me peso, no solo lo hago desnudo, además hago pipí y caca".

"Me afeito, me corto las uñas de las manos, de los pies, me quito los pelos de las orejas, de la nariz... hasta me limpio las legañas y me sueno los mocos", admitió el valenciano a los espectadores de ¡Ahora caigo! entre risas.

Y comentó que "cada gramo cuenta" ya que "eso es lo normal, pero no van y me echan de la farmacia: ¿Te lo puedes creer?", provocando las risas de los espectadores. "Que lo haga en casa me han dicho", concluyó el presentador antes de dar paso a los concursantes del día.