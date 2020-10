Pablo Motos, en 'El hormiguero': "Mi mujer me cabrea mucho, ya verás esta noche..."

Tras la entrevista con Carla Bruni este lunes en El hormiguero, Pablo Motos dio paso a la tertulia con El Monaguillo, Marron y Luis Piedrahita, donde repasaron algunas de las noticias del día, pero el presentador quiso destacar un estudio que dejó al descubierto algunos detalles de su vida familiar.

El presentador comentó que se había hecho un estudio que concluía que, si una persona se iba a la cama enfadado, dormía mal. "Yo no me enfado jamás y duermo súper bien gracias a eso", admitió Piedrahita.

"¿Tu mujer no te cabrea?", quiso saber Motos, a lo que su colaborador le contestó que "no, a veces habla conmigo, aunque yo no esté delante". En ese momento, el valenciano pidió el turno para hablar: "Dejad que os cuente una cosa".

"Mi mujer me cabrea mucho, ya verás esta noche...", comenzó diciendo. "Hay veces que creo que me está haciendo una cámara oculta porque no puede ser. Habla en voz alta, pero nunca sabes si es a ti o está hablando con ella misma, cosa que hace muy a menudo", afirmó Motos.

"No sabes si está hablando por teléfono, le está contestando a la tele, porque le habla a la televisión y a la radio, le habla a todo", comentó. "Otras veces está hablando con su hija y yo siempre soy el idiota que hace que la conversación no fluya", añadió.

Y explicó que "aquí es donde viene el cabreo: Mi mujer hace una cosa que es desesperante, que es que cuando tú te vas de una habitación, te hace una pregunta en la puerta y la contestas. Pero sigues caminando y, cuando ya estás por el pasillo y ella en la habitación, te hace otra pregunta".

"Y si no le contestas a la segunda, ya desde muy lejos, ella se enfada", afirmó. "Esto siempre acaba con que me voy a mitad de la conversación y ya está", concluyó el presentador antes de que le interrumpieran sus colaboradores.