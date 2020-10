Carla Bruni cuenta en 'El hormiguero' el éxito de su matrimonio con Sarkozy: "Es un milagro, cosa del azar"

El hormiguero comenzó la semana entrevistando a una estrella internacional, Carla Bruni, y como ya sucedió con Fernando Alonso o Woody Allen, a causa de la pandemia mundial por coronavirus, la artista no pudo ir al plató del programa e hizo una conexión por videollamada desde París.

La modelo, actriz y cantante presentó su nuevo disco Carla Bruni, que sale a la venta este viernes 9 de octubre: "En realidad es un álbum que tengo muy cercano, como todos, yo escribo las letras y no había encontrado un título...", explicó para justificar que se llame igual que ella.

Pero Pablo Motos quiso indagar en la relación entre la cantante y el expresidente francés Nicolas Sarkozy: "Este año habéis cumplido 12 años de casados: ¿Cuál dirías que es la pócima mágica para seguir unidos?".

"No tengo una receta, soy muy mala asesora para todo. Diría que es un milagro, es el azar, o tal vez decir que siempre podría parar en algún momento. Algo solo puede funcionar si en todo momento pensamos que puede fracasar, y esa es la condición", señaló Bruni.

El presentador también destacó que a la cantante le gusta componer de noche: "Compones de noche porque la casa está en silencio: ¿A qué hora se acuesta el señor Sarkozy?", preguntó Motos a su invitada.

"Empiezo a trabajar entre las diez y las doce porque me gusta el misterio y el silencio de la noche, hay algo secreto, mágico. Es entonces cuando puedo concentrarme en mi estudio, los niños están dormidos y ya puedo dedicarme a componer con tranquilidad", comentó la artista.

Pero Motos quiso saber más sobre su vida con el expresidente francés: "Durante tu vida has sido top model, cantante o Primera Dama: ¿En cuál has tenido que fingir más?". Bruni se quedó un poco sorprendida con la pregunta, pero no dudó en contestar.

"No diría que cuando tiene una imagen pública tiene que fingir, pero sí un poco. No se siente uno como es, fingimos una especie de personaje que nos ayuda", admitió la cantante. Pero el valenciano insistió si Sarkozy le consultaba asuntos políticos cuando era presidente.

A lo que Bruni contestó que "menos mal que no. Hay decisiones, como la situación de la economía, en las que sería un desastre y acabaría en quiebra. Soy incapaz de hacer otra cosa que no sea música". Y añadió que "mi marido me protegía mucho".

Por último, Motos le pidió si podía cantar algún tema en directo, con la excusa del nuevo disco y de las guitarras que colgaban en la pared del estudio de la cantante. Bruni sorprendió a todos cantando, en castellano, la canción Por qué te vas de Jeanette.