Tu horóscopo diario: martes 6 de octubre de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 6 de octubre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Esperas con mucha ilusión algo que se ha venido retrasando y que ahora por fin llega. Eso subirá mucho tu ánimo y también tu autoestima ya que se trata de un reconocimiento que te hacía falta. Los demás también se alegran.

Tauro

Tendrás que reconocer que hay una persona en tu entorno laboral que no te cae muy bien. Desde luego, nadie tiene obligación de sentir afecto por todos, pero procura que no se note si tienes cierto poder. No cometas injusticias con ella.

Géminis

Hoy vas a encontrar un obstáculo en un tema económico porque los gastos se acentúan y los ingresos van algo mermados y eso te va a preocupar. Quizá tengas que renunciar a una actividad lúdica. No te quedará otra opción, al menos de momento.

Cáncer

Hoy se renueva mucho en ti la capacidad de creer en tus posibilidades porque de alguna manera alguien te ayuda en eso que tienes entre manos. Sube tu energía mental y tus ganas de mejorar. Ya no lo ves todo tan complicado.

Leo

No te quedará más remedio que protestar por algo mal hecho o dejar en evidencia a alguien que no ha hecho su trabajo como debía. Hazlo, aunque lo más educadamente que puedas, será mejor para ti. Elevar el tono o poner cara de desprecio no es correcto.

Virgo

Saltarte las reglas es algo que no te suele suceder ya que el orden impera mucho en todas tus actitudes vitales, pero hoy tendrás esa tentación y probablemente lo harás. Tampoco es una tragedia que por una vez no hagas lo que está establecido.

Libra

Debes de tener cuidado en no exponerte demasiado en las redes sociales y huir de la tentación de un exhibicionismo de tu intimidad que no viene al caso. Ese no debe ser ahora tu gran objetivo. Mostrar ciertas partes de tu vida no te va a favorecer.

Escorpio

Las responsabilidades familiares serán hoy una fuente de incertidumbre ya que no sabrás qué hacer para cubrir algunas de ellas que necesitan un tiempo que no tienes. Debes de pedir cierta ayuda y no pienses que eso significa debilidad alguna.

Sagitario

Te surgirá una oportunidad de divertirte con algo que realmente te gusta o que te abre un nuevo horizonte de distracción. No te lo pienses ni un momento y hazlo, porque te traerá momentos estupendos. Es algo que ahora necesitas mucho.

Capricornio

Alguien se pone en contacto contigo y te ofrece un pequeño trabajo que ahora es algo que te interesa mucho. Estarás feliz de poder decir que sí y lo harás con mucho entusiasmo y con éxito. Te renovará intelectualmente más de lo que esperas.

Acuario

Deja que esa sensación de hacer cosas nuevas y quizá incluso revolucionarias llegue a tu vida. No debes de tener miedo de dar un salto de fe y atreverte a realizar algo que no habías hecho nunca. Será muy especial para ti.

Piscis

Hay buenas vibraciones a tu lado y vas a poder contar con el apoyo de alguien que te tiene en muy buena consideración. La comunicación será muy fluida en general y en especial con esa persona que te transmite fuerza, seguridad y ganas de luchar.