La reacción de Sofía Suescun a la carta de reconciliación de Marta Peñate, de 'La isla de las tentaciones': "Parece un ex"

La segunda edición de La isla de las tentaciones empezó la semana pasada, temporada en la que participa Marta Peñate, excompañera de Sofía Suescun en GH 16 y examiga suya. La pamplonesa se encuentra en el 'Pisito' de Sola, por lo que aún no ha podido hablar con la canaria, pero parece que todo apunta a que tienen una conversación pendiente.

De momento, la hija de Maite Galdeano ha recibido noticias de su examiga mediante su hermano, Cristian Suescun, con quien ha tenido una videollamada en la que le ha leído una carta escrita por Peñate.

"Me ha hecho mucha ilusión volver a saber algo de ti. Me gusta ver que aún me guardas tanto cariño, yo también a ti. Hemos tenido comentos malos, momentos en los que me he llenado de rabia y he podido decir cosas que ni siento", decía la misiva de Marta. "Entiende que te quería mucho y que soy una rabiosa que dice cosas bajo la rabia de saber que nos alejábamos".

"Cuando veo imágenes nuestras juntas se me remueve el estómago. Me encantaría verte y hablar y darte un beso. Tengo muchas cosas que contarte, espero que cuando salgas me llames. Hay muchos recuerdos contigo en mi vida", concluía.

Sofía Suescun se emocionó al escucharla e hizo una reflexión sobre sus relaciones: "Vaya tela, qué bonito. Parece un ex o algo con eso de la rabia. Mis relaciones son intensas, de amistad y de amor". ¿Eso revela que habrá una reconciliación inminente?