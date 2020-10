El Govern decidirà amb criteris "estrictament tècnics" sobre la DIA en l'ampliació del Port de València

El Govern central ha volgut deixar clar que la seua decisió sobre si el projecte d'ampliació nord del Port de València requereix o no una nova Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) "no es pot basar en criteris d'oportunitat política o valoratius, sinó en criteris estrictament jurídics i tècnics, i seran aquests criteris, una vegada analitzat l'avantprojecte definitiu, els que determinen si és necessària una nova DIA o no".

Així ho manifesta en una resposta parlamentària dirigida a la diputada d'Unides Podem per València, Rosa Medel, i als també diputats del Grup Confederal, Juantxo López de Uralde i Txema Guijarro, amb data del 28 de juliol de 2020.

En el seu escrit, l'Executiu subratlla que "l'ampliació nord del Port de València és una decisió estratègica que ha de comptar amb el degut grau de col·laboració i consens entre les diferents administracions".

En aquest sentit, el Govern central assegura que el seu compromís és treballar conjuntament amb la Generalitat Valenciana per a "garantir el compliment de la normativa ambiental respecte a tot allò que suposa l'ampliació nord del Port de València, per a assegurar que qualsevol actuació es produïsca amb totes les garanties necessàries".

Per al Grup Confederal d'Unides Podem-En Comú Podem-Galícia en comú, aquesta resposta suposa que "el Govern no descarta una nova Declaració d'Impacte Ambiental per al projecte d'ampliació del Port de València".

En una iniciativa parlamentària, el Grup Confederalsol·licitava un nou estudi d'impacte ambiental davant el projecte d'ampliació del Port de València, ja que "el primer estudi es va realitzar l'any 2006, i el nou projecte d'ampliació implica canvis substancials que no han de passar-se per alt, en cap cas".

Segons explicaven, "en el nou projecte del Port de València que inclou l'ampliació nord no es va exigir un nou Estudi d'Impacte Ambiental, doncs es va donar per vàlid el realitzat l'any 2006".

"Quan hem demanat que es realitze un nou estudi d'impacte ambiental, no parlem de criteris d'oportunitat política o valoratius, sinó de criteris purament jurídics i tècnics, tal com assenyala el Govern en la seua resposta, ja que han passat 14 anys des que es va realitzar una avaluació ambiental per a un projecte que, a més és substancialment diferent", argumenten des del Grup Confederal.

Per açò, per al diputat verd i també president de la Comissió de Transició Ecològica, Juantxo López de Uralde, "és totalment oportú reevaluar la DIA, d'acord a criteris tècnics i a les actuals circumstàncies, que no són les mateixes que el 2006".

En la seua opinió, "el nou projecte ha de passar una nova avaluació d'impacte ambiental que revise la seua idoneïtat per a les circumstàncies actuals, tenint en compte la greu crisi climàtica i ecològica que estem vivint".

Per la seua banda, la diputada Rosa Medel adverteix que "una nova ampliació ha de tindre en compte les repercussions mediambientals sobre la ciutat, les platges i les persones. Ningú entendria una ampliació amb una declaració d'impacte ambiental de fa 14 anys. Hem de garantir que no hi haurà un impacte negatiu; en cas contrari l'Autoritat Portuària de València (APV) trobarà oposició legal i veïnal".