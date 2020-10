FGV contractarà 150 informadors per a atendre usuaris en les estacions i usarà trens de reserva en hores punta

Entre elles destaca la contractació de 150 informadors per a treballar en totes les estacions atenent les necessitats dels usuaris i controlant el compliment de les normes sanitàries, com van fer en el seu moment els 'auxiliars de platja' que es van contractar a l'estiu.

Així ho ha anunciat el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, després de reunir-se amb l'equip de direcció d'FGV, i els investigadors del CSIC Gloria Sánchez i Xavier Querol, després d'observar com ha augmentat el nombre d'usuaris al setembre, amb la tornada a universitats i col·legis i la recuperació de la presencialitat en activitats econòmiques ha fet arribar als 149.000 viatgers en un dia en Metrovalencia, el 58% d'ocupació abans de la pandèmia, i als 25.000 en el TRAM d'Alacant, el 60%.

El conseller ha explicat que s'està buscant el mecanisme "més ràpid" per a poder contractar el nou personal informador que col·laborarà en el control d'accés i aforament, ajudant a la correcta distribució de clients en andanes i unitats i assegurant el correcte ús de les instal·lacions, així com notificant possibles incidències.

No tenen per què ser joves com en el cas dels 'auxiliars de platja', allò que siga "més ràpid" i encara que la durada del contracte encara està per definir, s'ha estimat que podria ser per un període d'un any, per al que es requeriria una inversió d'entre 3 i 4 milions d'euros.

TRENS DE RESERVA PER A HORES PUNTA

Altra de les mesures que FGV engegarà és la utilitzar "de forma expecional" els trens de reserva per a avaries en les hores punta d'algunes línies de Metrovalencia, principalment de les Línies 9 i 7. La idea és descongestionar aquells que presenten major grau d'ocupació, en els trams horaris més concorreguts.

En tot cas, tant el conseller com el director d'explotació d'FGV, Tomás Cebrián, han volgut deixar clar que des de l'1 de setembre, FGV està oferint "el 100% del servici". I que si no hi ha més trens és perquè les característiques de la xarxa valenciana, amb nombroses interseccions, punts d'encreuament i connexions impedeix introduir més trens.

Per a açò, és necessari un pla d'inversions a mitjà i llarg termini, com el qual ja es va anunciar en el seu moment, que modifique el disseny de la xarxa, un projecte en la primera fase del qual es treballa ja, ha apuntat Cebrián.

Ara com ara, en el TRAM d'Alacant s'ha augmentat la capacitat de les unitats que circulen per la zona universitària, mitjançant la utilització de composicions dobles. Aquesta mateixa mesura s'ha implantat en el tramvia de València, posant en circulació la totalitat de material mòbil disponible, per a açò "s'ha duplicat la capacitat del major nombre possible de circulacions, dins de la disponibilitat de material mòbil actual", ha ressaltat Arcadi España.