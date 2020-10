Carrizosa, Iceta y Alejandro Fernández coincidirán el jueves en un acto de SCC en plena precampaña de las elecciones

Sociedad Civil Catalana (SCC) conmemorará este jueves el tercer aniversario de la multitudinaria manifestación contra la independencia de Cataluña que se celebró el 8 de octubre de 2017. Lo hará en un acto en el recinto modernista de Sant Pau, en Barcelona, y contará con la participación del líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa; el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y el presidente del PPC, Alejandro Fernández.

Será un acto de unidad de las fuerzas contrarias al proceso soberanista en plena precampaña catalana, tras la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y con el 14 de febrero como posible fecha de las elecciones, tal y como anunció el presidente del Parlament, Roger Torrent.

Fuentes de las tres formaciones han confirmado a la Agencia Catalana de Noticias (ACN) la participación de sus líderes en el acto que la entidad quiere que sirva para "una nueva movilización constitucionalista en las urnas". Carrizosa, Iceta y Fernández coincidirán en la celebración mientras Cs mantiene su oferta de una alianza electoral a tres bandas con populares y socialistas.

El PSC ya ha rechazado esta posibilidad, mientras que el PPC descarta concurrir con los socialistas y condiciona el acuerdo con Cs a varios factores, como su voto en los próximos presupuestos generales del Estado.

Manifestación de 2017

La manifestación del 8 de octubre de 2017 reunió a 300.000 personas -según la Guardia Urbana- que expresaron su oposición al proceso independentista en las calles de la capital catalana. Congregó a dirigentes de Cs y del PP, pero también a representantes del PSC y del PSOE como Miquel Iceta, Núria Marín, Carmen Calvo y José Borrell.

El año pasado, Sociedad Civil Catalana ya recordó el evento en un acto con el ex delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo; el ex portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo; la portavoz de Cs en el Parlamento, Lorena Roldán; el ex-primer ministro francés y concejal en Barcelona, Manuel Valls, y el secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, que entonces aún no era ministro de Sanidad.