La Generalitat Valenciana retira un text de la campanya del 9 d'Octubre per un paral·lelisme entre Covid i musulmans

El text ha provocat crítiques de representants de diversos partits polítics, entre ells Podem i Compromís, i el propi president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assenyalat que la campanya és "impròpia" per la qual cosa ha ordenat que "immediatament es retire".

La responsable de Promoció Institucional, María Fernanda Escribano, ha demanat disculpes en un comunicat en el qual ha defès que la Generalitat "té com una de les seues banderes la defensa de la diversitat i de la riquesa cultural i històrica de la Comunitat Valenciana, així com dels valors de pluralitat, igualtat i no discriminació".

Com a exemple, recorda en un comunicat que la campanya institucional del 9'Octubre del 2019 va reivindicar el valor de la diversitat cultural amb la publicació 'Llàgrimes de terra. La nostàlgia dels musulmans per l'exili i la pàtria perduda', la qual rememorava el dolor de la població musulmana pels patiments que li va ocasionar la conquesta.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha confirmat als mitjans de comunicació a Castelló que la campanya està retirada, remarcant que "desconeixia absolutament l'existència d'eixes falques". "No sé per què s'ha produït així la creativitat, però per descomptat he ordenat que immediatament es retire i que, a més, es demane perdó perquè és una campanya impròpia", ha recalcat.

També la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha reaccionat en Twitter responent a una de les crítiques amb una emoticona de sorpresa.

CRÍTIQUES

Entre les crítiques, l'eurodiputat del PP Esteban González Pons va exigir una correcció perquè "la Reconquesta no és la II Guerra Mundial i els moros no eren un virus". "El llenguatge bèl·lic produeix aquests efectes", va escriure en la xarxa social.

"Ni els musulmans són enemics, ni el virus és un exèrcit", va coincidir en un altre 'tuit' la coordinadora de Podem, Pilar Lima, esmentant el missatge del 'popular' per a reclamar una reclamació urgent perquè "no volem racisme en el nostre 9 d'Octubre".

De Compromís, el seu diputat en el Congrés, Joan Baldoví, també va rebutjar aquesta "desafortunada" campanya i va demanar que es corregira immediatament: "El 9 d'Octubre és la diada de tots els valencians, el dia en el qual fins i tot els menys apassionats estan orgullosos del seu poble. Fem que siga així".