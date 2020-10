Coronavirus.- Puig revela que de 200 proves realitzades pel brot de la UPV hi ha 81 afectats

Puig s'ha manifestat així davant els mitjans a Castelló abans de presentar l'Acord 'Alcem-nos' per a la recuperació de la Comunitat Valenciana en ser preguntat sobre aquest tema.

Segons ha dit, se'n va a acabar tot el garbellat inicial i, a partir d'ací, es rastrejaran tots els altres contactes que s'hagen produït. "En qualsevol cas, és evident que cal buscar tota la traçabilitat", ha afegit.

"És cert que qualsevol imprudència per part de qualsevol de nosaltres pot provocar una situació que perjudica el conjunt, i estic convençut que cap dels qui van estar en aquesta festa ho intentava, però la realitat és aquesta", ha assenyalat el cap del Consell, qui ha agregat que aquesta festa ha de servir "d'imatge" del que passa si no es compleix el que diuen les autoritats sanitàries.

Sobre aquest tema, ha apuntat que aquest dimecres hi haurà una reunió del Centre de Coordinació d'Operativa Integrada (CECOPI) per a dur a terme la coordinació "com des del principi de la pandèmia", per a donar "la resposta convenient a cada moment i modulada tenint en compte la situació".

"NO PODEM RELAXAR-NOS"

En aquesta línia, Puig ha recordat que la Comunitat Valenciana des de fa 14 dies té la menor incidència de contagis d'Espanya, "però això ha sigut gràcies a l'esforç que ha fet la societat valenciana". "No podem relaxar-nos perquè, si ens relaxem, anem a pitjor, com s'ha vist", ha dit.

Per tant, el cap del Consell ha insistit que en el brot de la UPV es continuarà fent tot el garbellat, es continuarà analitzant per mitjà de rastrejadors i amb el suport de l'Exèrcit tot el voltant de les persones contagiades i "cal intentar encapsular cada brot". "L'èxit és precisament encapsular els brots, perquè brots hi haurà, però quan hi haja el que cal fer és encapsular-los adequadament i tallar el focus emissor de contagis", ha conclòs.