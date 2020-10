La comissió que investiga el frau en EMT València demana la destitució de la cap de Gestió per "falta de diligència"

Així s'arreplega en les recomanacions de l'informe final d'aquesta comissió, al qual ha tingut accés Europa Press i que ha emès aquest òrgan després d'un any de treball per a analitzar l'estafa i les seues circumstàncies.

Aquest dilluns l'EMT celebra un consell d'administració per a abordar diferents adjudicacions i donar compte de la recent destitució del gerent, Josep Enric García.

Aquest cessament va ser donat a conéixer la passada setmana pel president de l'entitat i regidor, Giuseppe Grezzi, que va anunciar la seua decisió d'iniciar "una nova etapa de gestió" i va desvincular la mesura de la comissió d'investigació i de l'estafa. Després de conéixer-se el frau, va ser acomiadada la cap d'administració de la companyia.

La comissió d'investigació planteja com a primera recomanació la destitució de la cap de Gestió, "a la llum de les conclusions presentades" i amb la finalitat de "millorar la seguretat i la capacitat de resposta de l'empresa davant eventuals futures situacions anàlogues a la del frau", ocorregut al setembre del 2019, i "evitar així perjuís com els patits".

La destitució d'aquesta directiva s'apunta "davant la falta de diligència constatada" i "com a màxima responsable de l'àrea de gestió". La comissió indica que "s'han pogut constatar al llarg dels mesos de treball nombroses accions i decisions per part de la cap de l'àrea que, si bé no va facilitar el frau no van impedir que aquest poguera perllongar-se durant més de vint dies".

A més, entre les recomanacions s'insta a separar l'àrea de gestió en dos, finances i recursos humans; elaborar protocols i procediments per a finances amb "especial atenció" al "control de la tresoreria i la conciliació bancària"; "formació específica" per als empleats en aquestes matèries i una relació de llocs de treball para "amb urgència".