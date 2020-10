Tamara Gorro vuelve a conquistar a Jennifer López tras imitarla en un nuevo 'challenge'

Si bien el pasado mes de marzo Tamara Gorro y Ezequiel Garay se animaban con el #JLoChallenge, el reto viral en el que imitaron a Jennifer López en la actuación de la Superbowl, esta vez la influencerlo ha vuelto a hacer. Y eso no es todo, ya que también ha recibido una respuesta por parte de la cantante.

La modelo publicó el pasado fin de semana un vídeo en que aparecía imitando a la artista puertorriqueña en la canción en la que colabora con Maluma, Pa ti. "Si mi amiga Jennifer López hace un nuevo challenge, la Gorro no se resiste hacerlo. Ya he dejado fechas libres por si me necesita para su nuevo videoclip. Qué ilusa, oye...", escribió junto al post.

Sin embargo, aunque Gorro no haya recibido una llamada para aparecer en alguno de sus nuevos vídeos musicales, sí se ha llevado una alegría: López ha compartido una 'historia' en su perfil de Instagram con el vídeo de la valenciana, a la que sigue, además, en la red social desde que publicó su primera recreación.

A pesar de haber abandonado su canal de YouTube, Gorro continúa publicando contenidos en su perfil de Instagram, la plataforma que usa para dirigirse a la que define como su "familia virtual". De hecho, la ex gran hermana roza los dos millones de seguidores en la red social, su favorita para contar su día a día.