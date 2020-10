Un jutjat anul·la les multes a les feministes del 8M a València en veure "falta d'imparcialitat" en l'informe policial

Així es desprèn de la sentència, facilitada pel Moviment Feminista, que es produeix a les dos setmanes de celebrar-se una vista en els jutjats per aquest assumpte, el primer juí derivat de les multes.

El jutge declara contrària a dret la resolució de la Delegació del Govern que imposava una sanció per falta de respecte a l'autoritat, en aplicació de la Llei Mordassa i, per tant, l'anul·la.

En la resolució s'indica que no hi ha prova de càrrec suficient per a imposar la sanció en considerar que la ratificació dels agents de la Policia Nacional està privada d'objectivitat i imparcialitat, ja que incloïa valoracions sobre la llengua i la denominació País Valencià que res tenien a veure amb els fets.

L'informe policial comença dient 'Los abajo firmantes no conocen el idioma valenciano ni catalán ya que no tienen la obligación de conocerlo, así mismo manifiestan que no conocen institución alguna con el nombre Delegació del Govern Espanyol al País Valencià'.

El jutge recorda sobre aquest tema que aquestes afirmacions són "totalment supèrflues" pel que fa a la infracció i freturoses de valor quant al procediment i, a més, "deixen entreveure una certa acritud que es tradueix que l'informe quede privat de la imparcialitat i objectivitat atribuïda als informes emesos per funcionaris públics".

M. Josep Martínez, advocada de les feministes i membre d'Alerta Solidària, va assenyalar després del juí que aquests comentaris eren del tot "innecessaris" en un informe d'aquest tipus i que "sens dubte mostraven una animadversió cap al moviment feminista que restava de credibilitat la versió dels agents".

Després de la resolució, l'Assemblea Feminista de València i Alerta Solidària han enviat un comunicat conjunt en el qual denuncien l'hostilitat de la Policia Nacional cap als moviments de l'esquerra anticapitalista, el feminisme entre ells, i qüestionen la legitimitat del principi de veracitat, "que atorga major pes a la versió policial en aquest tipus de plet administratiu, i que a la pràctica, es tradueix en una presumpció de culpabilitat impossible, quasi sempre, de destruir", assenyalen en el text.

"Denunciem que aquest principi de veracitat empara l'abús policial i la restricció de drets fonamentals com el de reunió i manifestació, la llibertat ideològica i d'expressió i el dret a la vaga", i afigen que continuaran denunciant la Llei Mordassa fins a la seua derogació.

El moviment feminista de València té pendents encara dos juís pendents derivats de les vint multes imposades durant les jornades de vaga dels anys 2018 i 2019; dotze i huit respectivament: el pròxim tindrà lloc el 28 d'octubre, i del tercer encara es desconeix la data. A aquestes vint, se suma una altra multa que afecta el moviment arran dels actes celebrats al voltant del 25N del 2019, Dia Internacional per l'eliminació de la Violència contra totes les dones.