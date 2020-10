Coronavirus.- La quarta setmana del curs conclou amb 373 grups confinats de 262 centres educatius valencians

Per tant, dels 1.845 centres educatius que conformen el sistema educatiu valencià, el 85,8% han finalitzat la quarta setmana del curs sense cap aula parcialment o totalment confinada, segons les dades facilitades per la Conselleria d'Educació.

Per províncies, el 81,7% dels 638 centres educatius d'Alacant no té cap grup confinat. Hi ha 117 centres educatius alacantins que tenen 173 grups confinats i, per tant, el 98,9% dels quasi 16.700 grups estan rebent classes presencials amb tota normalitat.

A Castelló, el 90,4% dels 249 centres educatius no tenen cap grup confinat. En aquest cas són alumnes de 34 grups de 24 centres els quals s'han hagut de confinar, la qual cosa suposa que el 99,4% dels més de 6.000 grups d'aquesta província estan rebent classes presencials sense problemes.

A València, el 87,4% dels 958 centres educatius sostinguts amb fons públics no tenen cap grup escolar confinat. Hi ha 121 centres que tenen 166 grups confinats, amb el que el 99,3% dels prop de 24.300 grups està rebent classes presencials amb normalitat.

Aquestes dades demostren que els centres educatius valencians "són detectors de casos de contagis, més que espais de contagis gràcies a les mesures de seguretat, prevenció i protecció establides en els centres educatius valencians des de l'inici de curs", assenyalen des de la Conselleria.

Les dades s'extrauen de la determinació de nous grups confinats durant la quarta setmana de curs, grups que romanen parcialment o totalment confinats de setmanes anteriors i grups que ja s'han desconfinat.

En la quarta setmana de curs s'ha determinat el confinament de 118 grups de 77 centres educatius, s'han desconfinat 43 grups de 28 centres educatius i romanen confinats altres setmanes 255 grups de 185 centres educatius.