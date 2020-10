Sercotel obrirà un nou hotel en el centre de València el 2023

20M EP

La cadena hotelera Sercotel Hotel Group ha anunciat aquest dilluns el seu nou projecte hoteler, en modalitat d'explotació, en ple cor de València. Es tracta d'un hotel de nova construcció l'obertura de la qual està prevista per al 2023 en la Gran Via Marqués del Túria, en una de les localitzacions estratègiques de la ciutat, gràcies al desenvolupament urbanístic que viu aquesta cèntrica zona, on se situarà la nova terminal de l'AVE.