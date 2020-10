Iker Jiménez recibe una medalla al mérito policial en 'Cuarto milenio': "Estoy tan agradecido que no tengo palabras"

Iker Jiménez recibió una agradable sorpresa el pasado domingo durante la emisión de Cuarto milenio, pues el presentador obtuvo una medalla al mérito policial por su implicación en el seguimiento de la pandemia del coronavirus.

Jesús Montero, un policía e instructor de las Unidades Caninas del Cuerpo Nacional de Policía que acudió como invitado al programa, le agradeció al presentador "su profesionalidad" por haber conducido el primer programa dedicado a la Covid-19, en torno al pasado mes de febrero, entregándole así su medalla al mérito policial.

El instructor contó que, desde el momento en el que Jiménez comenzó a informar sobre la enfermedad, sus compañeros y él "comenzaron a tomar precauciones": "Usamos gel, mantuvimos la distancia... Quería agradecerte, en nombre de mi familia y del mío propio, porque te tendrían que dar una mención, un reconocimiento por lo que hiciste, que fue algo tan sencillo como juntar a expertos para informar, no lo ha hecho nadie más que tú".

Tras recibir el reconocimiento, Jiménez no ocultó su satisfacción. "Estoy tan agradecido que no me salen ni las palabras. Qué alegría que un programa de televisión ayudara no solo a ti y a tu familia, sino a compañeros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Saber esto es el mejor reconocimiento", expresó.

El periodista volvió a expresar su agradecimiento a través de su perfil de Twitter cuando terminó el programa: "La verdad es que pocas veces en mi vida me he quedado sin habla. Casi siempre sé salir por algún sitio. Fue tal el shock de este momento que reconozco que empecé a hablar sin saber bien lo que decía. Ahora, más sosegado, me gustaría volver a decir gracias".