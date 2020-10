PPdeG destaca que Galicia aprobó "40 presupuestos en 40 años" y exige al Estado los datos para poder hacer los próximos

En una rueda de prensa ofrecida este lunes, Pedro Puy ha subrayado que la "voluntad" de Galicia es elaborar sus cuentas en un momento en el que el presupuesto "es más importante que nunca" pero en el que la "incertidumbre que hay" hace "difícil elaborar" el documento "si no se tiene la información".

En este contexto, ha señalado que la Xunta lleva tiempo pidiendo que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) -que se reúne este lunes- para que el Estado avance las líneas para que las comunidades puedan trabajar, como los datos relativos al techo de gasto.

"Sería bueno haber reunido antes al CPFF", ha manifestado Puy, que ha sostenido que la falta de información del Gobierno sobre los datos para que las autonomías elaborar sus cuentas "condiciona la entrada de los presupuestos" en la Cámara gallega.

CABALLERO TACHA DE "ESCAPISTA" A FEIJÓO

Por su parte, preguntado por las críticas del PPdeG al Estado en relación a este asunto, Gonzalo Caballero ha tachado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de "escapista". "Siempre tiene una excusa para no hacer sus deberes", ha indicado.

En este sentido, ha indicado que Feijóo "tiene la responsabilidad de gobernar". "Gobernar es mucho más que echar las culpas al Gobierno de España", ha indicado para asegurar también que el PP debería "estar facilitando que hubiese presupuestos en España".

"Feijóo no quiere que haya presupuestos en España y luego se queja de que no puede gobernar", ha censurado Gonzalo Caballero, que ha incidido en que se sabe que "va a haber muchos niveles de incertidumbre" pero que ello "no es excusa" para no gobernar.