El Comité de Empresa de Ambuibérica pide a Sanidad más medios de transporte sanitario en Valladolid

El Comité, en una misiva dirigida a la gerente de Emergencias Sanitarias, Flor de Castro, y al gerente regional de Salud, Manuel Mitadiel, destaca que la situación de la provincia, "muy especialmente" la capital, tiene unos recursos para la respuesta de urgencias y emergencias sanitarias que llevan "años tensados al máximo", de manera que tienen una dotación de vehículos "claramente insuficiente".

El Comité, en la carta a la que ha tenido acceso Europa Press, explica que esto provoca que el personal esté sometido a un "fuerte estrés físico y emocional" y a los pacientes a "esperas inaceptables" en un servicio como el que se presta.

Ahora, dada la situación creada por la propagación de la COVID-19, esto "queda aún más en evidencia" al notarse un incremento de estos servicios en unos niveles "más altos, incluso, que en la primera ola de la pandemia".

Esto, ha indicado, influye en la cantidad de servicios que hay en espera y su "mala gestión" al no tener vehículos COVID suficientes teniendo que mandar recursos no COVID para atenderlos.

"Esta situación crea un problema para la ciudadanía, cuando se manda recurso no COVID a avisos positivos, este vehículo tiene que ser desinfectado dejando una zona, ya con recursos insuficientes, con una ambulancia menos durante un tiempo aumentando las esperas", ha explicado el Comité.

El Comité ha asegurado que se está poniendo "en riesgo" al próximo paciente no COVID que deba ser trasladado al hospital por una enfermedad común o accidente, dado que el método de desinfección que está estipulado "no garantiza que el vehículo quede limpio para poder hacer servicios no COVID".

Además, ha agregado que se pone en riesgo a la dotación de la ambulancia, "al cambiarle el rol con frecuencia", no dar tiempo para el cambio de uniformidad y, si se precisara, ducharse.

"Además de cometerse, queremos creer que por accidente y no para subsanar el problema de los avisos en cola, errores al informar de la condición de infeccioso o no del paciente", ha aseverado.

Por otro lado, en el servicio de transporte sanitario programado "pasa más de lo mismo", ha explicado el Comité, que ha incidido que se mantiene el número de seis pacientes para traslado, sin poder guardar "ni remotamente" una distancia de seguridad, con el riesgo que corren al existir la figura del paciente asintomático y trasladar personas que suelen ser personas de riesgo.

"Estos vehículos se están convirtiendo en un foco infeccioso muy preocupante", ha asegurado el Comité de Ambuibérica, que ha solicitado el aumento de los medios asignados al transporte sanitario urgente y no urgente en la provincia de Valladolid, "muy especialmente" en su capital, "teniendo en cuenta las carencias sistémicas como las coyunturales que ha creado la actual situación sanitaria".