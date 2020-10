Soler demanarà en el CPFF d'aquest dilluns el fons d'anivellament per a comunitats infrafinançades

Així ho ha indicat Soler en declaracions als mitjans després de la reunió de la comissió mixta Consell-Corts celebrada hores abans del CPFF telemàtic al qual ha convocat la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, per a informar a les autonomies sobre la decisió del Govern de suspendre les regles fiscals.

El conseller ha indicat que de no ser possible eixe fons d'anivellament demanarà un dèficit asimètric, encara que prefereix la primera de les possibilitats: "No podem tindre un tracte uniforme perquè no és uniforme la situació de partida".

Per açò, el plantejament de la Comunitat Valenciana es resumirà en "suficiència en vertical per a totes les comunitats i equitat horitzontal perquè tots puguem treballar de la mateixa manera".