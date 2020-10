María Gómez, al fundador de Desokupa sobre sus cuestionados métodos: "No me vaciles, lo entiendo perfectamente"

La Pr1mera Pregunta, el nuevo programa de RTVE, reflexionó este sábado sobre si la alarma a causa de las okupaciones es real o exagerada. Para ello contó con un gran plantel de colaboradores y con una entrevista que se tornó en tensa con alguien que sabe mucho del tema.

Se trata de Daniel Esteve, fundador de la empresa Desokupa, cuyos métodos para sacar a los okupas de casas han sido muy criticados en lol últimos meses.

La encargada de hacérsela fue la copresentadora del formato, María Gómez, que se encontró con un entrevistado a la defensiva y que, por momentos, tornó tenso el cuestionario.

"Te has sentado muy cerca de la cárcel, no sé si tienes miedo de que alguna vez puedas entrar en ella", arrancó la entrevista Gómez, que ya recibió la primera respuesta cortante. "¿Qué pasa, que eres juez?", le cuestionó a su vez el entrevistado, que aseguró que no tiene ningún miedo.

"Cuando voy a un narcopiso, no voy con una chica, por mi propia seguridad"

Tras desvelar que sus servicios cuestan 2.500 euros, el invitado aseguró que los miembros de la empresa estudian "psicología, derecho" y tienen una presencia física "importante".

Entonces, la entrevistadora incidió en este hecho. "Se utiliza la violencia". "No, eso lo dices tú, no yo", le contestó Daniel, que también desveló en qué casos se les paga con dinero incluso a los okupas.

Ante la insistencia de María por saber si hay o no violencia en sus actuaciones, aseguró: "Muchas veces te encuentras a gente muy mala. Yo tengo chicas desokupadoras en plantilla", dijo, para después argumentar: "Cuando voy a un narcopiso, no voy con una chica, por mi propia seguridad. Si tengo que ir a un narcopiso, que sé que va a haber armas, conmigo va a venir gente que ha hecho cursos de lucha contra arma blanca. Me imagino que es fácil de entender esto".

"Sí, hombre, no me vaciles, porque lo entiendo perfectamente", se defendió la entrevistadora. "Cómo me estás insistiendo tanto en la presencia física...", dijo él.

En cuanto al miedo que dan los desokupas, el entrevistado respondió: "A mí eso me da igual, yo no cometo ningún delito; el okupante sí".