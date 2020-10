Cvirus.- La UPV seguirà sense classes en el campus de Vera "com a mínim" durant una setmana, a l'espera dels resultats

Així ho han explicat en roda de premsa el rector, Francisco Mora, i la consellera d'Universitats, Carolina Pascual, per a donar un missatge de "màxima tranquil·litat" després dels contagis detectats la setmana passada relacionats amb una festa en el Galileu Galilei, el col·legi major privat situat en aquest campus.

Entre aquest brot i uns altres "independents", amb menys persones afectades, hi ha al voltant de 200 proves garbellades de les 700 i llancen resultats "elevats", encara que no han volgut concretar la xifra de positius perquè les proves no han finalitzat i depenen de la Conselleria de Sanitat.

Quan estiguen tots els resultats es comunicarà a les universitats el nombre de casos i es prendran les decisions oportunes sobre la base del rastreig dels contactes estrets, però "no en forma de test massius", ha remarcat la consellera. Una d'aquestes universitats de València, la CEU Cardenal Herrera "també està prenent mesures però no de forma tan brusca" com la UPV.

"El campus és segur", ha recalcat el rector de la Politècnica per a destacar el comportament exemplar dels estudiants i lamentar la sensació de "vergonya" que deixen els vídeos d'aquest tipus de festes. Tampoc ha tancat la porta a estudiar possibles sancions sobre la base del codi de convivència de la UPV.