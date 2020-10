Coronavirus.- L'alcaldessa de Vilafranca (Castelló), confinada i aïllada després de donar positiu per COVID-19

L'alcaldessa ja estava confinada en el seu domicili des de la setmana passada després d'haver estat en contacte amb una persona que hi havia donat positiu. Per aquest motiu Silvia Colom ja havia sigut sotmesa a una prova PCR que va donar negatiu. No obstant açò, mantenia el confinament preventiu seguint les indicacions mèdiques i en una segona prova que se li va practicar va donar positiu.

La primera edil de la localitat es troba en bon estat de salut i seguint les indicacions mèdiques. Des del primer contacte amb la persona que va donar positiu Silvia Colom ha romàs en el seu domicili particular sense tindre cap contacte fora d'ell.

Abans que es fera públic aquest comunicat l'alcaldessa ha comunicat la situació a l'equip de Govern i als portaveus dels grups polítics representats en l'Ajuntament de Vilafranca.

Durant aquests dies l'alcaldessa segueix treballant des del seu domicili i resolent els temes el dia a dia del municipi a través dels mitjans telemàtics.