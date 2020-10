Iker Jiménez desvela qué dos preguntas le haría a Fernando Simón y que Jesús Calleja no le hizo

Iker Jiménez y Carmen Porter emitieron este fin de semana un nuevo capítulo de Milenio Live, el espacio en Youtube que ambos conducen y en el que esta vez analizaron el Factor K, un número que hace referencia a cuántas personas puede pasar el virus un individuo infectado.

Antes de entrar en materia, ambos comentaron a modo de introducción Planeta Calleja, el programa emitido unas horas antes en Telecinco, que contó con la visita de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

Iker Jiménez confesó no haber podido ver el programa, aunque lo hará, por lo que le pidió a su compañera que le hiciera un resumen. Durante la charla, Jiménez le preguntó a Porter si Calleja le había cuestionado al virólogo "por qué dijo la famosa frase de que solo habrá 2 o 3 casos" y "por qué decían que solo era una gripe y que no tendría importancia".

Ante la negativa de Porter, argumentó que, por su parte, esas habrían sido las preguntas que le hubiese hecho a Simón. "No le estoy criticando, solo preguntando qué información tenía usted para salir a decir eso a los españoles", aseguró.

"Yo, desde luego, sé qué preguntas le habría hecho. Es más, públicamente digo que me encantaría hacérselas, porque tengo varios misterios que no logro entender y que quizá me podría explicar o quizá no", remata el conductor de La Nave del Misterio.