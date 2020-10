Coronavirus.- La UPV passa a online tota la formació dels títols del campus de Vera davant els resultats de les PCR

Fins al moment, els resultats que se'n van coneixent d'aquestes proves PCR llancen un "alt nivell de positius", la qual cosa ha de conduir a les autoritats sanitàries a "ampliar el rastreig de contactes propers", segons ha informat la institució acadèmica en un missatge en la seua pàgina web, en el qual no precisa el nombre d'afectats de coronavirus.

Per açò, d'acord amb les autoritats sanitàries amb les quals la UPV està "en contínua comunicació" i amb l'objectiu d'evitar la propagació dels contagis, s'ha decidit que, a partir d'aquest dilluns 5 d'octubre, la docència de totes les titulacions de grau, màster universitari i doctorat del campus de Vera passe a classes online.

Aquesta modalitat de docència a distància es mantindrà mentre es facen rastrejos, es determine l'abast dels contagis i fins que les autoritats sanitàries indiquen una altra situació. La resta d'activitats del campus es mantenen amb normalitat.

Des del Vicerectorat d'Alumnat, Cultura i Esport, s'ha demanat als estudiants que romanguen atents a les comunicacions que des de la UPV o des dels centres se'n vagen emetent referent a açò i, sobretot, que mantinguen totes les precaucions possibles -entre les quals cita distància, mascareta i higiene de mans- per a evitar contagis.

La UPV ja va confirmar dijous passat diversos casos positius en la comunitat universitària, alguns d'ells corresponents a estudiants residents en el Col·legi Major Galileu Galilei i uns altres s'han detectat entre estudiants de diverses titulacions que s'imparteixen en el campus de Vera.

Com a mesura de contenció, per exemple, el Col·legi Major Galileu Galilei va confinar els seus 700 residents per a evitar que es propague el virus i l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronómica i del Medi Natural ja va decidir passar a online la formació dels cursos 2º, 3º i 4º del Grau en Biotecnologia, mentre es desinfectaven les aules i laboratoris corresponents.