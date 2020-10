El conseller de Educación catalán: "Lo importante del curso no son las medidas sanitarias, es lo que se enseña"

El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Bargalló, ha asegurado que "lo importante del curso no son las medidas sanitarias, es lo que se enseña", y ha defendido que las ratios tienen un motivo pedagógico y que lo importante son los grupos burbuja, que tienen motivo sanitario.

En una entrevista este lunes en Ràdio 4, ha destacado que el Govern ha contratado 8.000 profesionales este curso y los grupos tienen menos alumnos, aunque ha reconocido que siempre se necesitan más profesores, y ha sostenido que "el porcentaje de infecciones producido en las escuelas es bajísimo".

Bargalló ha afirmado que las sustituciones de profesores se está haciendo en 24 horas en la mayoría de los casos, y ha explicado que en los primeros días tuvieron dificultades para encontrar sustitutos, pero ahora se hacen tres veces por semana.

Sobre las actividades extraescolares, ha asegurado que este lunes el Procicat aprobará normas para que se garanticen los grupos burbuja y ha pedido a las familias que también garanticen ser un grupo burbuja: "Un alumno puede tener tres grupos, si", pero ha insistido en que sean estables para poder garantizar la trazabilidad.

"Nos preocupa que se estén suprimiendo muchas extraescolares, también son necesarias. Hay alumnado vulnerable que necesita refuerzos", ha afirmado el conseller de Educación, que ha añadido que les disgustaría que este año no hubiera colonias.

"Hemos apostado por la presencialidad porque es equitativa, la no presencialidad aumenta la segregación", ha argumentado el conseller, que ha calificado de bestial el esfuerzo realizado por la comunidad educativa, por lo que asegura que no se merecen discursos negativos.

Elecciones

Preguntado por las elecciones en Catalunya, Bargalló ha asegurado que para él no son importantes porque está centrado en resolver los problemas de la escuela: "No solo debemos acabar este curso, sino que tenemos que preparar el que viene. Está bien que haya elecciones, pero me preocupan poco".

Ha asegurado que no está en el Govern como un proyecto personal sino de equipo: "Quién esté o no me preocupa y me ocupa menos", ha respondido al preguntársele por si querría renovar en la Generalitat.

Bargalló ha defendido que en las elecciones el independentismo debe tener como objetivo conseguir más del 50% de los votos y que los tres partidos independentistas "se pongan de acuerdo antes, para gobernar después".

"Creo que los partidos independentistas quieren el mismo final, y no dicen cosas tan diferentes de cómo llegar pero usan palabras diferentes", ha afirmado Bargalló, que ha apostado por el diálogo y por celebrar un nuevo referéndum.

Ha dicho queeste debe tener "más validez" que el 1-O y debe ser acordado con el Estado y con Europa también, y ha agregado que el mandato del 1-O es político, pero no tiene reconocimiento internacional, por lo que no se puede ejecutar políticamente, en sus palabras.

Sobre la visita del Rey Felipe VI en Barcelona este viernes, Bargalló ha afirmado que "debe ser feliz yendo por el mundo, que es el trabajo de un rey", pero ha añadido que él es republicano y que, el 3 de octubre de 2017, el monarca se descalificó él solo, en sus palabras.