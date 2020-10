Patricia Conde pasa su cumpleaños queriendo desaparecer de la lista de morosos de Hacienda

Cuando a finales del pasado septiembre salió a la luz pública la lista de morosos de Hacienda, el nombre de Patricia Conde, junto con el de Paz Vega, no extrañaba a los lectores. Y esto se debe a que no es el primer año que la presentadora aparece con impagos pendientes al fisco, algo que ha acabado afectándole personalmente.

La vallisoletana cumple este lunes 5 de octubre 41 años y lo hace con la mente puesta en que para la Agencia Tributaria este cuarto año consecutivo que aparece entre los 3.930 deudores tendrá que pagar 50.000 euros más que el curso anterior. Es decir, un montante total de casi dos millones de euros, 1.880.000 exactamente.

Para saber la razón por la que Conde está considerada como morosa hay que retrotraerse a sus propias palabras el primer año que su nombre se vio reflejado en la lista. "La razón de que mi nombre figure en esa dichosa lista es que Hacienda entiende que en un determinado momento, que se remonta a más de 10 años, tributé con arreglo a un criterio que no comparte", expresó enfadada.

En 2018, Patricia era multada por haber deducido de forma irregular unos gastos que hizo en su piso de La Moraleja como parte de una reforma. La Agencia Tributaria, entendiendo que esos gastos eran de carácter personal puesto que el IVA deducido correspondía a muebles, tratamientos de belleza, ropa interior o peluquería, le reclamó 58.000 euros.

La presentadora explicó, al recurrir dicha multa, que se trataba de todo pertenecía a la intencionalidad de convertir parte de su vivienda en la sede social de su oficio como representante de modelos y artistas. Pero, para su sorpresa, fue su propio portero el que afirmó que no, que toda la vivienda era usada como domicilio, desmontando la versión de Patricia.

Conde, tal y como le ha explicado la abogada Nuria Diez a la revista Semana, lleva cuatro años en los que la multa no solo sigue ahí sino que no cesa de aumentar. "En el momento que tú tienes una deuda independientemente del monto total de la deuda, si no se paga se generan recargos e intereses de demora. En una de este calibre se disparan a medida que no se abona...", explica.

"Aumenta en un 3,75 el interés anual y esto lo establece la Ley de Presupuestos. El importe total de la deuda por 3,75, dividido en 365 días y por el número de días que he dejado de pagar la deuda... Esto va creciendo", afirma la letrada, que argumenta que no es la única celebridad con estos problemas, pero que desgraciadamente para Patricia su cifra se le está yendo de las manos.

"Si la recurres y no pagas, entra en Vía Ejecutiva y vienen los recargos, sanciones e intereses de demora. Se forma una bola y llegan cantidades muy difícil de asumir", aclara Diez a la mencionada publicación, así como incide en que esta deuda seguirá ahí, como una sombra, mientras no pague o llegue a un acuerdo con el fisco.

"La deuda puede durar toda la vida. Si no pagas te rastrean tus bienes, cuentas, salarios y, si tienen que embargar, te embargan, y si no la deuda sigue ahí, pendiente de cobro. Le va a perseguir si no asume el pago. Hacienda no le va a perdonar esa deuda, salvo que salga una normativa que así lo disponga, aunque no sería lo normal", detalla la abogada.

Diez aclara que da un tanto igual lo que ahora mismo le estén pagando a Patricia Conde como conductora de Dar cera, pulir #0, en Movistar+, puesto que aunque se sabe que parte de su sueldo va destinado a la deuda, Hacienda te embarga de tu nómina pero solo en función de lo que cobras.

"Da igual que seas o no madre. Esto lo regula la Ley de Enjuiciamiento Civil, el artículo 607, es el que determina el protocolo y los bienes de una persona. En principio, no se puede embargar el salario mínimo interprofesional... No hay posibilidad. Por encima de esa cantidad, va por porcentajes", comienza exponiendo.

"Imaginemos que la persona embargada gana 6.000 euros: los primeros se dividen entre 950, el salario mínimo interprofesional y eso no se pueden embargar; de los siguientes 950 te quitan un 30%, los siguientes 950, el 50%; los siguientes, el 60%; y los siguientes 950, el 75%", detalla.

"Automáticamente eso se te embarga. De ahí pagas también intereses. Seguramente lo tenga embargado", habla la abogada sobre el suelo de la presentadora, para la que vaticina un futuro poco "halagüeño". "O pagas tu deuda o siempre vas a tener la espada de Damocles", concluye.