Álvarez de Toledo dice que no dejará el PP y carga contra Sánchez: "¿Qué escudo social es este con 50.000 muertos?"

Cayetana Álvarez de Toledo, ahora diputada rasa del PP, no cambia ni formas ni tono y ha cargado este lunes con gran dureza contra el Gobierno, sobre todo en lo referente a las restricciones aplicadas en Madrid. "El Gobierno nacional ha decidido el asalto político a la Comunidad de Madrid y todo vale", ha dicho, antes de cargar duramente contra Sánchez y preguntarse "qué escudo social es este con más de 50.000 muertos [aunque las cifras oficiales reducen los fallecidos por coronavirus] y un millón de parados más".

En una entrevista en TVE, Álvarez de Toledo ha recordado que "el Gobierno Central está aplicando criterios de gran severidad en Madrid que no está aplicando en otros territorios" y ha mirado a Sanidad en este sentido. "El señor Illa debería tener un poco más de pudor. Es el responsable como ministro de Sanidad de la gestión de la pandemia que ha puesto España en los peores datos", sentenció la diputada.

"Hay un punto medio entre el estado de alarma y el estado de abulia", comentó sobre la actual gestión de la crisis, manteniendo la teoría del PP de que el Gobierno está "descargando" toda la responsabilidad sobre los ejecutivos autonómicos. "La tentación del señor Sánchez es ser un emperador que está por encima del bien y del mal y que las comunidades autónomas se ocupen de todo", dijo.

En cuanto a su situación personal, Álvarez de Toledo ha dicho que se queda. "No me planteo dejar las filas del Partido Popular. La política hoy es más necesaria que nunca", sostuvo, antes de añadir que "a todos nos gustaría tener más libertad" dentro de los partidos políticos. "De momento, por supuesto que me quedo", expresó.

"No nos meta a todos en el mismo saco". Así de rotunda fue al ser consultada por la responsabilidad del PP en la renovación del CGPJ, que sigue pendiente y ha supuesto un nuevo choque entre el Ejecutivo y la oposición. Asimismo, la popular ha defendido la figura del rey Felipe VI. "A todas las personas republicanas que se identifican con los valores de libertad, igualdad y fraternidad, que salgan a defender al rey", terminó diciendo.

En referencia a la moción de censura que ha presentado Vox, la diputada ha indicado que "pocos gobiernos han acumulado tantos motivos para ser censurados", pero ha avanzado que la "posición más razonable" es una abstención.

"No veo sentido a un 'no' que en el fondo es avalar a Pedro Sánchez, es forjar que salga de ahí con una mayoría reforzada de votos, pero no creo que sea una alternativa Santiago Abasacal", ha apostillado.

Al ser cuestionada por una posible moción del PP a Sánchez, ha insistido en que "motivos hay" y en que "todavía hay tiempo porque las legislaturas son largas", pero ha remarcado que "hay que construir una alterntaiva con 176 escaños" porque "Vox es castigo y PP alternativa" y "realmente lo que está en juego es la cintinuidad democrática".