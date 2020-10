Detingut al Campello un home al qual li constaven 5 requisitòries judicials

Els agents, en col·laboració amb Policia Local, es van trobar un cotxe sospitós, al qual van donar l'alt per a identificar als dos ocupants, encara que cap d'ells portava documentació ni el segur obligatori en vigor. Per açò, van ser trasllats a dependències oficials per a la comprovació de la seua identitat.

Analitzades les informacions en bases de dades, es va constatar que posseïen diverses identitats i que els constaven nombrosos fets delictius, principalment per robatori amb força en les coses, en l'àmbit de Guàrdia Civil, Cos Nacional de Policia i Mossos d'Esquadra.

A més, a nivell judicial, un d'açò, de nacionalitat italiana, era buscat per constar-li cinc requisitòries judicials en vigor, procedents de quatre jutjats penals: dos del Jutjat penal 1 de Lorca (Múrcia), un del Jutjat penal, una de Salamanca, una del Jutjat penal 1 de Figueres (Girona) i una del Jutjat penal 2 de Tortosa (Tarragona).

En el moment de la identificació se li va intervenir, tant al detingut com al seu acompanyant, uns guants i diverses ferramentes, amagats en la porta del conductor i en la porta del copilot, per la qual cosa els agents sospiten que pogueren estar preparats per a cometre algun il·lícit penal.