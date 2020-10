Detingut un home i investigat un altre per conrear més de 600 plantes de marihuana a Sogorb

Segons ha informat l'institut armat en un comunicat, a l'agost es va iniciar una operació quan els agents van detectar una finca d'ús agrari de més de 10.000 metres quadrats que albergava en el seu interior dos hivernacles de 500 metres quadrats cadascun proveïts d'encerclaments per a ocultar la plantació, però als voltants emanava una forta olor característica a marihuana.

En l'interior de la parcel·la, a més, es van trobar tres dipòsits de líquid per a reg d'aproximadament 1.000 litres de capacitat amb mànegues connectades per a afavorir el reg i diversos gossos de raça potencialment perillosa.

Els guàrdies civils van detectar l'existència de cinc salesde floració, diferents llocs d'assecat i una zona de processamentde les plantes collides, i van trobar una bàscula i una caixa ambcabdells preparats per al seu consum.

La minuciosa investigació va donar els seus fruits durant el matí delpassat dijous, quan la Guàrdia Civil de Sogorb, juntament amb el suport de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comandància de la Guàrdia Civil de Castelló (USECIC), va aconseguir desmantellar aquest punt de cultiu de droga.

En total s'han confiscat 636 plantes de cànnabis, 3 quilos de cabdells disposats per al seu consum i dos armes d'aire comprimit, una d'elles modificada en les seues característiques que donava l'aparença de ser d'un calibre superior, així com divers material emprat en el cultiu, i s'ha detingut un home i investigat a un altre com a suposats autors d'un delicte contra la salut pública per la suposada participació en les tasques de cura i manteniment de la plantació.