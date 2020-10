Detingut a Oriola un dels fugitius més buscats del Regne Unit que va segrestar i va torturar un narcotraficant

Segons ha informat l'Institut Armat en un comunicat, les autoritats britàniques li atribueixen els delictes de segrest, xantatge, tinença il·lícita d'armes i lesions. A Espanya se li ha detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública, un delicte contra la seguretat vial per conducció temerària i un delicte de danys.

L'operació es va desenvolupar arran d'un assumpte relacionat amb el tràfic de drogues a Torrevella (Alacant). Com a conseqüència s'ha aconseguit capturar un fugitiu de la justícia britànica, extremadament perillós i violent, que va fugir del seu país per a amagar-se en un domicili de la Costa Blanca.

La investigació va començar el passat estiu, quan es va detectar una entrega de drogues en una zona d'oci de la localitat costanera. Els agents van anar a donar l'alt als ocupants d'un vehicle, que estaven relacionats amb la investigació, però aquests van emprendre una fugida a gran velocitat, la qual va durar diversos quilòmetres.

En el trajecte, a més d'intentar envestir el vehicle policial, van posar en perill la vida de més d'una persona, que es trobava en eixe moment passejant pels carrers de la localitat.

La persecució va acabar en encastar el seu cotxe contra un arbre, després de conduir per l'interior d'un parc infantil. A pesar del colp, el conductor va aconseguir fugir, mentre que el passatger va ser detingut immediatament.

Des d'eixe moment, el treball de la Guàrdia Civil es va centrar a identificar plenament l'individu fugit, per al que van comptar amb els informes remesos per les autoritats del Regne Unit. En ells explicaven que la persona a la qual buscaven era extremadament perillosa i violenta.

Amb tota la informació obtinguda, es van centrar en vigilàncies i seguiments de persones que pogueren tindre alguna relació amb ell, fins que van trobar el seu amagatall en una de les múltiples urbanitzacions d'Oriola Costa (Alacant).

Abans que canviara novament al domicili, es va desplegar un ampli dispositiu enfocat cap a la seua detenció a la qual, arribat el moment, va oposar gran resistència intentant escapar en el seu vehicle. En veure que no aconseguia fugir dels agents, va tirar mà d'un pot d'esprai de gas pebre per a arruixar i neutralitzar als agents.

Finalment, es va aconseguir reduir i detindre aquest britànic de 36 anys, com a presumpte autor, a Espanya, d'un delicte contra la salut pública, un delicte contra la seguretat vial per conducció temerària i un delicte de danys.

El Jutjat d'Instrucció número 2 dels de Torrevella va decretar aquest diumenge el seu ingrés a la presó, mentre que de l'extradició es farà càrrec el Jutjat de Central d'Instrucció número 5 de l'Audiència Nacional.

HISTORIAL DELICTIU

L'extrema violència d'aquesta persona es reflecteix en el seu historial delictiu com a líder d'una organització criminal, la qual va segrestar un traficant de drogues fent-se passar per policia. A la víctima la van torturar i van cremar diverses parts del seu cos. A canvi de la llibertat, van sol·licitar un rescat de 500.000 lliures esterlines.

Les autoritats britàniques van aconseguir detindre diversos dels integrants del grup, els quals en l'actualitat estan complint condemna a la presó, però faltava per arrestar al qui s'havia escapolit a Espanya per a eludir l'acció de la justícia.

L'extradició sol·licitada està basada en els delictes de conspiració per a segrest, per la qual cosa se li sol·licita cadena perpètua; conspiració per xantatge, per la qual es requereixen 14 anys de presó; tinença il·lícita d'armes, que se li demanen 10 anys de presó; i un delicte de lesions, per la qual cosa se li sol·liciten cinc anys de presó.