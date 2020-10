Milers de banderes d'Espanya inunden la platja de la Patacona

La platja de la Patacona va començar el dia aquest diumenge amb 53.000 banderes d'Espanya en l'arena en “homenatge als 53.000 morts per la pandèmia” de Covid-19, segons va explicar l'Associació Nacional de Víctimes i Afectats per Coronavirus (Anvac), responsable d'eixa performance a València.

Les ensenyes van ser col·locades durant la matinada per voluntaris d'aquesta associació en una acció molt similar a la realitzada una setmana abans en un parc públic de Madrid.

“Aquestes banderes són per a rendir-los un emotiu acte de record a les víctimes”, va assegurar Anvac, els voluntaris de les quals també van guardar un minut de silenci a la platja a les 12.00 h del migdia.

“Amb la llum del començar el dia honrem hui a València la memòria de les nostres víctimes. Continuem lluitant contra l'oblit. Dignitat i justícia", va manifestar l'associació en un missatge publicat en el seu compte de Twitter.

Diferents formacions i líders polítics van compartir imatges i vídeos d'aquesta acció, com és el cas del portaveu del Grup Parlamentari de Vox en el Congrés, Iván Espinosa de los Monteros; diversos diputats autonòmics i nacionals d'aquesta formació, com Rocío de Meer, José María Llanos, Miguel Pascual o Ana Vega. El síndic de Ciutadans en Les Corts, Toni Cantó, o el PPCV també es van fer ressò d'aquest homenatge.

No obstant això, fonts de la Delegació del Govern en la Comunitat Valenciana van explicar que la Policia Local d'Alboraia ha obert un expedient per a determinar com s'ha desenvolupat aquesta acció perquè no estava autoritzada. En funció d'aquest expedient, es decidiran les possibles sancions que puguen derivar d'aquesta reivindicació en un espai públic sense la corresponent autorització administrativa.

Encara que la intenció de l'associació Anvac era mantindre eixes banderes a la platja de la Patacona fins a les 19.00 hores, abans que els seus propis voluntaris començaren a retirar-les, un grup de militants del partit Front Obrer van irrompre a mitjan vesprada per a arrancar-les per pel seu compte.

Carregats amb bosses de fem, van penjar en les xarxes socials vídeos de com llevaven eixes ensenyes i carregaven, a més, contra els seus organitzadors. Segons un comunicat d'aquesta formació d'ideologia marxista, l’Anvac “està vinculada a Vox i ja havia dut a terme una acció similar a Madrid”, que també va ser polèmica.

Front Obrer va assenyalar, així mateix, que procedien a “netejar la platja de les 50.000 banderes posades per Vox”, partit al qual van acusar de “vendepatrias i oportunista enfront del dolor de tots els treballadors”. Finalment van desplegar una bandera republicana de grans dimensions, després de depositar les banderes retirades en bosses de fem.