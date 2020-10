Cuentas bancarias vinculadas a otros servicios: ¿pueden subirme las comisiones o cambiarme las condiciones?

Las entidades bancarias han llevado a cabo una subida de las comisiones en la mayoría de las cuentas de sus clientes o han endurecido las condiciones necesarias para no pagarlas. Sin embargo, una de las mayores preocupaciones de algunos clientes es si están obligados a pagar dichas comisiones si disponen de una cuenta bancaria asociada a otro servicio como puede ser un depósito o un préstamo.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) subraya que no pueden subir las comisiones de una cuenta vinculada, "siempre que se use exclusivamente para la finalidad para la que fue abierta".

Así, los bancos no pueden modificar las condiciones en este tipo de cuentas, "ni introducir conceptos que supongan un coste para el usuario mayor que el del momento en que se contrató el producto al que están vinculadas", añaden desde la organización.

¿Qué hacer si no estás de acuerdo con las condiciones?

En cualquier caso, esta cuenta bancaria debe ser utilizada para las gestiones relacionadas con el servicio financiero vinculado. Aunque las entidades "pueden obligar a sus clientes a mantener una cuenta corriente abierta para la contratación y gestión de otros productos", es cierto que estas deben cumplir con una serie de requisitos:

Se tiene que informar al cliente de la exigencia de mantener esta cuenta vinculada antes de su contratación.

También tiene que estar informado del coste que supondrá abrir esta cuenta.

Toda esta información tiene que estar expuesta en el contrato.

En el caso de utilizar la cuenta para otras gestiones, la entidad bancaria sí podría cambiar las condiciones, siempre que se notifique con dos meses de antelación.

Si no estás conforme con las condiciones propuestas por la entidad, "no podrás cerrarla mientras mantengas el producto vinculado". Así, en estas situaciones el banco no podrá cobrar comisiones "superiores a las vigentes en el momento de la solicitud de cancelación de la cuenta".

La OCU aconseja cambiar de banco y abrir una nueva cuenta bancaria con mejores condiciones, "aunque por obligación debas dejar la cuenta vinculada abierta, sabiendo que así no podrán cambiar las comisiones".