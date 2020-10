Rebel Wilson asegura que está a 3 kilos de su objetivo de pérdida de peso

La actriz de comedia Rebel Wilson sigue imparable en su esfuerzo por bajar de peso, para lo cual se puso una meta de adelgazar hasta los 75 kilos, que ella considera el peso ideal que quiere alcanzar.

La actriz lleva muchos meses asesorada por un nutricionista y con un entrenador personal, siguiendo pautas muy claras tanto de alimentación como de ejercicio. El pasado agosto ya había perdido cerca de 25 kilos y el cambio en su aspecto físico es palpable en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, no es la apariencia lo que llevó a la actriz a cambiar de vida y preocuparse por su salud. Según publicó la revista Women’s Health, Rebel comenzó a perder peso tras un problema de salud que sufrió en diciembre de 2018 mientras esquiaba en Aspen, cuando perdió la sensibilidad en uno de sus pies.

Ahora, Rebel, de 40 años, ha hecho una publicación en Instagram en la que aseguraba estar ya a sólo 3 kilos de su meta de peso. "Me levanté muy temprano (6 a. m.) e hice una caminata… incluso hice un par de carreras de 100 m para aumentar la frecuencia cardíaca aún más (aunque mi sprint es probablemente el trote lento de otra persona) pero me sentí orgullosa de mí misma y ¡ahora solo me quedan 3 kg para mi peso ideal!", decía orgullosa la actriz.

“Incluso si tienes que arrastrarte hacia tus metas, sigue adelante porque valdrá la pena. Intenta esforzarte un poco cada día", escribía Wilson en Instagram.

"Sé que algunos días son terriblemente frustrantes, te dan ganas de rendirte, te molesta la falta de progreso... pero se te avecinan cosas buenas", seguía motivando.

Y en medio, aún se permite excepciones, aseguraba junto a una imagen comiendo un pequeño pastel. "Recuerden, chicas, todavía deben darse un capricho", "ahora lo hago con comida sólo una o dos veces por semana... y lo sustituyo por baños de burbujas en noches alternas", explicaba sobre su rutina más allá del ejercicio.