Esther Vaquero, tras las críticas por una foto sin mascarilla: "Si el virus no nos mata, terminaremos desquiciados"

Esther Vaquero ha salido al paso de las críticas a su última publicación de Instagram.

En ella, la periodista y presentadora de Antena 3 Noticias, sale en un par de fotografías que muestran su embarazo y en otra con uno de sus retoños. Y, entre ambas, exactamente un año de diferencia.

"Izquierda: 4/10/19 a.C. (antes del Covid). Derecha: hoy, 4/10/20 d.C. (después del Covid). Y a pesar del virus, el año ha pasado volado gracias a ella y su hermano. 😍 Bendita maternidad, que te pone delante siempre lo más importante. P.d: Las lumbares siguen bien, gracias", escribió la comunicadora.

Algo que, visto lo visto, no acabó de convencer a sus seguidores en las redes sociales.

"Me acaban de regañar en Instagram por subir una foto sin mascarilla ¡¡de hace un año!! Dicen que incito a no llevarla ahora"

Para responder a los ataques o críticas, la periodista ha utilizado otra red social, en este caso Twitter. "Me acaban de regañar en Instagram por subir una foto sin mascarilla ¡¡de hace un año!! Dicen que incito a no llevarla ahora. Si el virus no nos mata, vamos a terminar desquiciados. #ParenElMundoQueMeQuieroBajar", escribió Vaquero.