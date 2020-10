¿Puedo contagiarme de gripe y Covid? ¿Este año va a ser más agresiva la gripe?

Arranca la campaña de vacunación de la gripe en España y llega en plena segunda ola de la pandemia del coronavirus, con la incidencia de la enfermedad en máximos en ciudades como Madrid y con la necesidad de poder anticiparse ante una posible conjunción de epidemias.

20minutos entrevista a Elisa Cordero, que es médico internista y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, para resolver nuestras dudas.

¿Se prevé que la gripe este año tenga menor incidencia?

Todavía no lo sabemos, pero sí que es cierto que, si nos fijamos en lo que ha pasado en el hemisferio sur, vemos que en algunos países la incidencia de gripe ha sido mucho menor que otros años.

¿A qué se ha podido deber?

Puede haber diferentes hipótesis, pero la transmisión de la gripe es igual a la de la Covid-19, con lo cual, si se utilizan y extreman las medidas de prevención para esta enfermedad, es posible que haya una incidencia menor de gripe.

¿Cuándo suele comenzar la temporada de la gripe?

Los primeros casos varían, pero, generalmente, la curva comienza a alcanzar situación epidémica en diciembre o enero.

¿Va a haber diferencias con la vacunación de la gripe este año?

Las indicaciones son las mismas que las de otros años, pero sería deseable que la cobertura vacunal de esas poblaciones en las que está indicada fuera la mayor posible para evitar el riesgo en el momento en el que puedan estar circulando los dos virus.

¿Es posible el doble contagio?

No es muy frecuente, pero puede ocurrir que en un mismo paciente ocurran dos infecciones víricas. En función del tipo de virus, puede aumentar o no la gravedad de la enfermedad. En el caso de la gripe y la Covid-19, no hay ningún artículo académico que haya registrado una doble infección hasta la fecha.

¿Cómo puede afectar la gripe a la pandemia del coronavirus?

Puede dificultar tanto el diagnóstico como las medidas de control poblacional o epidemiológico. Por eso es muy importante proteger a la población más vulnerable de la gripe.