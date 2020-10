Nueva York pide el cierre de escuelas y negocios no esenciales de los barrios más afectados por el coronavirus

"Hoy no es un día para celebrar. Hoy es un día difícil". Así lo ha manifestado este domingo el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, durante una rueda de prensa en la que ha anunciado su intención de cerrar las escuelas y los negocios no esenciales de nueve barrios de la ciudad. Su objetivo es frenar la expansión del coronavirus.

La medida, que debe ser aprobada por el Gobernador Andrew Cuomo, entraría el vigor el miércoles y se aplicaría a zonas que se encuentran en Brooklyn y Queens. Áreas que han registrado unas tasas de casos positivos superiores al 3% durante los últimos siete días.

"Esta no fue una decisión fácil de tomar, y déjenme ser claro: no hemos visto ningún problema en estas escuelas. Sin embargo, debemos ser proactivos con respecto a la seguridad y la salud de los neoyorquinos", ha señalado De Blasio. El alcalde ha alertado de que se han registrado cifras de contagios por Covid "constantemente altas" en nueve códigos postales y que "están proporcionando a estas áreas recursos adicionales". "Pero cuando se nos presenta nueva información debemos actuar. No arriesgaremos los avances que hemos logrado", ha añadido.

Estas limitaciones durarán inicialmente una semana, pero el regidor no descarta que puedan alargarse hasta casi un mes.

Segunda ola

Con una reapertura especialmente cautelosa y que le ha costado mucho en términos económicos, Nueva York logró durante el verano controlar el coronavirus, pero como muchas otras ciudades llega al otoño bajo la amenaza muy real de una segunda ola.

El pasado fin de semana, el estado, con cerca de 20 millones de habitantes, superó la barrera de los 1.000 casos en un día por primera vez desde junio y este jueves notificó una tasa de positividad del 1,27% en las pruebas efectuadas, su mayor cifra desde mayo. El porcentaje es algo más alto en la ciudad, la zona más densamente poblada y el gran epicentro de la enfermedad durante la primavera. En ella se registran ahora "puntos calientes" en esos vecindarios de Brooklyn y Queens.

La estrategia de las autoridades ha sido y es tratar de actuar rápidamente para atajar esos fuegos e impedir que el virus vuelva a propagarse de forma masiva.