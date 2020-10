María Teresa Campos, en 'Sábado Deluxe': "Me han llegado a escribir fingiendo que son Edmundo Arrocet"

El primer plato del Deluxe fue una entrevista a María Teresa Campos. Al principio, la periodista se mostró a la defensiva con un Jorge Javier Vázquez que comentó que, cuando está del mal humor, es cuando dice "más verdades". Muy contundente, Campos dejó claro que en esa conversación se hablarían los temas que ella decidiera, y que esos no incluían las polémicas que envuelven a sus hijas y a su nieta, Alejandra Rubio.

Historia de España 2020: El coronavirus y el Deluxe en el que María Teresa Campos y Alina nos dan un programa histórico. #camposdeluxepic.twitter.com/U00shGHpZh — Ángela Portero Fans (@AngelaPorteroCF) October 3, 2020

Tanto es así, que amenazó con irse cuando Jorge Javier Vázquez intentó hablar de ello. Pero finalmente se quedó, y lo hizo para denunciar el acoso que está recibiendo: "Desde hace semanas me mandan mensajes, si entro en mi canal de Youtube me dicen que hay un acercamiento entre Edmundo y yo", comenzó.

"Quiero que me dejen, se lo están inventando todo, es mentira. He llegado a recibir un mensaje de alguien que se hacía pasar por él, es un acoso", continuó la periodista. Después, explicó en qué punto se encuentra con Arrocet, pues algunos rumores apuntaban a un acercamiento entre ambos:

"No voy a permitir que se hable más de Edmundo. Sobre las cosas que dicen que me faltan en casa... no solo no falta nada, sino que mire donde mire, hay cosas que me regaló. No permito que nadie hable mal de él aunque ya no esté conmigo. Que diga esto no quiere decir que esté abierta a una reconciliación, es una etapa de mi vida cerrada. Quiero que se abran las ventanas y que vengan nuevas ilusiones", dijo, desmintiendo los rumores.

Uno de los motivos por los que más se especulaba sobre que Campos no hubiera superado fue que, la semana pasada, en entrevista con Bertín Osborne en Canal Sur, esta se emocionara al hablar de su exnovio.

Respecto a ese momento, la periodista ha explicado que ocurrió porque había ido en coche, se encontraba muy cansada y a la mínima se vino abajo. También contó que se emociona a menudo cuando, buscando algo en su móvil, se encuentra con fotos que le hizo Arrocet o imágenes de ambos en sus viajes.