El rector de la US abre el curso reclamando a la Junta los 135 millones "detraídos" a las universidades

El rector de la US, Miguel Ángel Castro, pronunció un discurso en el que hubo palabras de agradecimiento para su comunidad universitaria, de bienvenida para los más de 60.000 estudiantes de la Universidad de Sevilla y de defensa del sistema andaluz público de universidades. Además, lanzó un mensaje crítico y directo al Gobierno de la Junta de Andalucía, de PP y Cs, que estaba representado en el acto por el consejero Rolegio Velasco.

Castro pidió al Gobierno andaluz que "mientras valoran las posibles ventajas de incorporar universidades privadas en nuestra comunidad, analicen simultáneamente lo que significa el eje universitario Málaga- Sevilla en el desarrollo territorial, su imbricación en una apuesta estratégica decidida y valiente, dentro de un sistema universitario público andaluz", ya que, a su juicio, de esta manera se podrán tomar "decisiones de calado que transformen la realidad socioeconómica de nuestra región, entendida como la realidad de toda la sociedad, y no como la realidad de algunas sociedades interesadas".

En este contexto, se dirigió directamente al consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco Pérez, presente en el acto, para recordarle que el sistema andaluz público de universidades es "un sistema robusto, eficiente y valioso. Un sistema leal y somos un recurso potente y útil, que devolvemos multiplicado lo que se invierte en él".

"Este sistema no merece la desconfianza inicial de sus gobernantes. Y no merece, aun mucho menos, que se le detraiga un montante de 135 millones de euros, de sus remanentes no afectados, que de manera clara reduce su solvencia, aumenta su incertidumbre y disminuye su estabilidad financiera. Mucho menos merece que lea en los rotativos que, de esos remanentes detraídos para atender las urgencias de la terrible pandemia, se empleen once millones de euros para sufragar las cuentas de la RTVA. Tampoco merecemos que aún no hayamos recibido información acerca de la financiación que vamos a recibir de los fondos COVID para la educación superior que, de acuerdo con las informaciones recibidas, debemos emplear antes de que termine este ejercicio", resaltó.

Así, el rector de la US instó al consejero a no desperdiciar la ocasión de defender a las universidades porque, a su juicio, son "el activo más importante que posee en el extenso nombre que su Consejería acuña". "Defienda que nos devuelvan los 135 millones de euros: lo que han defendido para los ayuntamientos no puede no ser defendido para las universidades. Exija los fondos COVID de educación para sus universidades: es justo y es necesario. Dótenos de un modelo de financiación que suministre certeza, mejore nuestra competitividad y garantice nuestro futuro. Exija un plan plurianual de inversiones que, además de reactivar nuestro sistema, genera un tejido potente de innovación, desarrollo y emprendimiento. Y cuente con nosotros".

Para Miguel Ángel Castro, es imprescindible que el consejero andaluz del ramo cuente con las universidades públicas andaluzas: "con nosotros, defiéndanos y confíe. Somos un valor seguro. Nuestro sistema cumple ya más de cinco siglos de existencia: algo tendremos. Hágalo y encontrará inmediata recompensa. Usted puede, debe y está aún a tiempo".

PLANIFICACIÓN SEGURA: SERENIDAD Y PRESENCIALIDAD

Asimismo, el rector de la US reconoció que el nuevo curso viene cargado de un "elevado nivel de incertidumbre y de dificultad", pero volvió una vez más a lanzar un mensaje de serenidad, ya que "la Universidad de Sevilla ha planificado y organizado el curso atendiendo a todas las instrucciones procedentes de las distintas autoridades sanitarias para garantizar la máxima seguridad en el desarrollo de nuestras actividades".

Castro expresó su convicción de "la necesaria presencia real de la Universidad en nuestra ciudad. Es necesario para el tejido socioeconómico colindante y es estratégico para el desarrollo de una sociedad competitiva, creativa e innovadora". De este modo, pidió a los miembros de la comunidad universitaria "que llenemos nuestros espacios y nuestras calles, siempre respetando y aplicando todas las medidas preventivas y obligatorias que las autoridades sanitarias señalen, y con la máxima responsabilidad individual. Hagámoslo con nuestras mejores cualidades y seamos protagonistas de la recuperación que nuestra sociedad necesita".

La catedrática del Departamento de Lengua española, Lingüística y Teoría de la Literatura, Lola Pons, fue la encargada de impartir la lección inaugural de ese curso bajo el título 'Seis palabras para escribir la historia de la lengua española'. En su trabajo, la profesora Pons estudia seis palabras pertenecientes en su origen al discurso especializado de la narración histórica: anales, biografía, crónica, documento, historia y memorias y estudia cómo tales vocablos han ido extendiéndose en la lengua común.

Con el recurso a textos antiguos, diccionarios de otros tiempo y fuentes historiográficas, la catedrática Lola Pons explicó cómo la historiografía ha dejado una importante huella en el léxico y las expresiones de nuestra lengua, "ya que es documentable la tendencia de estas palabras a trascender el dominio de la propia narración de los historiadores para incorporarse al habla común y dar nombre a las narraciones que hacemos a diario".

En línea con los proyectos de investigación que ha dirigido (Historia15), Pons observó cómo se ha dado en español una gradual elaboración de los géneros históricos para los que no había un precedente latino y que se estaban conformando al mismo tiempo que se estaban definiendo en los diccionarios. "Así, la palabra historia se fue gradualmente asociando a la metáfora del río (las historias fluyen, brotan, circulan, se diluyen, se desbordan...), en el XIX se empieza a utiliza la construcción pasar a la historia y desde mediados del siglo XX se generaliza la expresión hacer historia."

Al respecto de la palabra anales, la lección estudia, por ejemplo, la evolución del género, la expresión entrar en los anales de la historia. La lección termina con una mención a la Rima primera de Bécquer, enterrado en la Iglesia de la Anunciación, sede del acto de Apertura de Curso en la Universidad de Sevilla.

En el acto, además del consejero Velasco, también estuvieron presentes rectores de otras universidades públicas andaluzas, el alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Espadas y el ex vicepresidente del Gobierno de España y presidente de honor de Alumni, Alfonso Guerra, junto a autoridades académicas, políticas, militares y religiosas.