Los positivos entre usuartios de residencias bajan a 301 tras seis altas en el centro de O Incio (Lugo)

Según los datos aportados este sábado por la Consellería de Política Social, actualizado a última hora del viernes, el geriátrico que continúa teniendo más usuarios afectados es la DomusVi de Outeiro de Rei (Lugo), con 131, seguida de la residencia Nosa Señora do Viso, en Lobeira (Ourense), con 47; y la de O Incio, ahora con 42.

También cuentan con un numeroso grupo de ancianos ingectados la Ballesol de Oleiros (A Coruña), con 33 internos contagiados. En la residencia Santa Marta de Vigo son 17 los afectados, mientras que en Las Salinas de Ourense siguen 15 internos con coronavirus.

En el hogar residencial El Pinar de Culleredo hay ocho positivos. Además, DomusVi Lalín y la Torrente Ballester de A Coruña tienen dos casos cada una. Finalmente, hay un usuario contagiado en cada uno de los siguientes centros: residencia de Arteixo, residencia El Pilar, residencia DomusVi Coruña (Oleiros) y residencia Nosa Señora dos Milagres, en Barbadás (Ourense).

TRABAJADORES CON COVID

En cuanto a la plantilla de los geriátricos, el total de contagiados de coronavirus ha descendido a 113, tras cuatro altas y tres nuevos positivos detectados. En concreto, los empleados negativizados se corresponden con O Incio, DomusVi en Outeiro de Rei, Fogar Residencial de Vilar de Barrio y Nosa Señora do Viso, en Lobeira.

Mientras tanto, los tres nuevos positivos en COVID-19 se han registrado en el geriátrico Virgen Blanca de Ourense, en DomusVi Coruña y en Nosa Señora dos Milagres, en Barbadás (Ourense).

En el parte de este viernes, la plantilla con más infectados de Galicia es la de DomusVi Lugo, en Outeiro de Rei, con 21 casos; seguida de la de O Incio, con 20. Tras ellas, está la de Nosa Señora do Viso, con 17 trabajadores con coronavirus

También hay casos de COVID-19 entre los trabajadores de El Pinar de Culleredo (5), en Santa Marta de Vigo (5), en Las Salinas de Ourense (4) y en Ballesol de Oleiros (4). A estos se suman dos en la residencia Volta do Castro en Santiago, igual que en la residencia de la Fundación José Otero, también en la capital gallega, en la Nosa Señora do Socorro de Arnoia, en Orpea Lugo, en la residencia San José de Ourense, en el CRAPD Vigo I, en DomusVi Coruña y en la Virgen Blanca de Ourense.

Finalmente, registran un trabajador afectado las siguientes residencias: Meu Lar de A Coruña; Torrente Ballester de A Coruña; Residencia Nosa Señora do Carme de Fisterra; Adcor en A Coruña; Residencia de Oleiros; DomusVi Coruña; Porta do Camiño de Santiago; Fogar do Cereixal de Becerreá; San Simón de Teo; San Bartolomeu de Xove; DomusVi Barra de Miño de Coles; residencia Quercus de Leiro; Santa María de Melón; Virxe da Clamadoira de Muíños; Nosa Señora do Rosario de A Cañiza; Santiago Apóstol de Vilamarín; Hogar Residencial Vilar de Barrio; Residencia Campolongo; DoralResidencias de Mos; CRAPD Vigo II; en Vistahermosa de Vigo; y residencia geriátrica Albi-Beade.

CENTROS DE DISCAPACIDAD

Por su parte, en los centros de atención a personas con discapacidad continúan seis usuarios afectados y bajan a 17 los trabajadores con una PCR positiva, tras dos altas en la residencia Ricardo Baró de Aspronaga, en Oleiros.

Del total de los internos, la residencia Ricardo Baró de Aspronaga acumula cinco casos y el centro Pai Menni de Betanzos (A Coruña) sigue con uno, según los datos actualizados este sábado.

En este tipo de instalaciones hay 17 trabajadores infectados de COVID-19. Del total, 10 corresponden a la residencia Ricardo Baró de Oleiros y tres a la Residencia de Adultos Pai Menni de Betanzos. Y hay un caso en cada uno de los siguientes centros: CAPD A Coruña; Juan Vidán Torres de Santiago; Residencia de atención a personas gravemente afectadas de parálisis cerebral de Cruz Roja en Castro de Rei; y el centro San Vicente de Paúl de Lugo.