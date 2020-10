Lucas-Torres deja la política "sin portazos", agradecido, "orgulloso" del PP y de Cospedal y augurando éxitos a Núñez

En este sentido, ha apuntado que aunque en estos momentos en el PP haya gente que "reniegue" de Cospedal, él está "agradecido" por haber podido trabajar con ella. "Yo no voy a renegar de una mujer valiente que sacó a Castilla-La Mancha de una situación muy complicada".

"Me salieron los dientes en Alianza Popular y no reniego de mi partido. Me da asco la gente que se va sin dar las gracias. Este partido me dio la oportunidad de joven para hacer cosas por la sociedad", ha asegurado.

Como delegado de la Junta durante el Gobierno del PP, siempre recordará su trabajo ayudando a captar fondos europeos "para poder pagar a proveedores a los que se debía mucho dinero", una de las labores "más importantes" que ha tenido que asumir en su carrera política, aunque "es algo que no tiene mucha visibilidad".

Como legado en su pueblo, tanto en su papel de delegado como de alcalde, saca pecho por haber conseguido negociar el arreglo de la carretera de Arenales de San Gregorio, "que era un peligro y en la que habían muerto muchos criptanenses".

De su etapa como alcalde, Lucas-Torres destaca la creación de la primera guardería rural nocturna de toda España, "el mejor sistema de prevención para los robos rurales". "Me gustaría que me recordaran como un alcalde cercano, que sigue siendo el mismo" .

En la puesta en marcha de este recurso en la localidad, relata como anécdota el momento en el que fue a Madrid a reivindicar en el Ministerio del Interior más plantilla para la Guardia Civil de Campo de Criptana.

"Expliqué al director general de la Guardia Civil que necesitábamos más agentes, y este director general me dio un muñequito de un guardia civil y me dijo: 'Toma, ya tienes un guardia civil más'. Con esa broma de mal gusto, decidí que ni podía depender de otra gente y que los agricultores de mi pueblo no podían estar pendientes de ningún político, y monté la guardería rural nocturna", ha relatado.

DESTACA EL PAPEL DE NÚÑEZ Y VALERIO

Preguntado por compañeros en la vida política de los que se lleva buen recuerdo, ha incidido en la figura de la socialista Magdalena Valerio. "Una señora de los pies a la cabeza", con la que tuvo oportunidad de trabajar desde la oposición para sacar adelante el Plan Estratégico de Turismo en 2007.

Sobre Valerio, ha dicho que es "una mujer fuerte y valiente", a la que ha visto trabajar pese a su enfermedad y "sin tirar la toalla".

De su partido, ha destacado al actual presidente del PP castellanomanchego, Paco Núñez. "Me ha sorprendido. Pese a su juventud, es terco, valiente y muy trabajador", ha aseverado, augurando éxito político a su persona.

Después de que el propio Núñez le abriera la puerta a ocupar algún cargo en el Gobierno autonómico si algún día preside la región, ha dicho que aceptará. "Y quien te diga lo contrario miente. Si eres político de verdad, cuando hay ofrecimientos, es imposible decir que no", ha señalado.