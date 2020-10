Sánchez lanza un dardo a Ayuso: "La unión es la mejor vacuna contra la Covid"

El Gobierno central insiste en exigir unidad a las comunidades autónomas en pleno cruce de reproches con la Comunidad de Madrid. Y este sábado, el presidente Pedro Sánchez sostuvo que "la unión es la mejor vacuna contra la Covid", pocas horas después de que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, le acusara de crear el "caos" en Madrid con las medidas decretadas para hacer frente a la segunda ola de la pandemia de coronavirus.

Desde mañana podrás llegar a Madrid desde Berlín pero no desde Parla.



Gracias por el caos, Pedro Sánchez. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 2, 2020

Así lo planteó Sánchez en su discurso de clausura del II Foro La Toja, en el que mostró su confianza en la recuperación de la economía española y reivindicó las medidas de su Gobierno que, aseguró, han permitido "sostener el tejido productivo" de España. Para combatir y superar la segunda ola, dijo Sánchez, es necesario "el concurso de todos", y especialmente de las administraciones. Y eso implica, afirmó, potenciar la "colaboración" entre instituciones.

Sánchez no mencionó expresamente el nombre de Ayuso ni el de la Comunidad de Madrid en su conferencia, pero lo cierto es que el mensaje no es baladí tras varios días de enfrentamiento abierto por la resistencia de las autoridades madrileñas a implementar las medidas de restricción recomendadas por el Gobierno central. "Nuestro primer objetivo es atajar la pandemia radical y contundentemente para que la recuperación económica pueda desplegar todo su potencial", aseguró el presidente. E insistió: "Si no hay salud, no hay economía".

"Necesitamos el concurso de todos", y "los partidos políticos también tienen que hacer su contribución", señaló igualmente Sánchez. Y también envió una advertencia velada al PP: "El virus tiene muchas caras y una es la antipolítica", y "se engañan aquellas fuerzas tradicionales que piensan que pueden sacar algún rédito" de esa antipolítica y de la "polarización" y la crispación. Eso, sostuvo el presidente del Gobierno, lleva al "marasmo". "Y del marasmo solo es beneficiaria la ultraderecha", zanjó.

Los Presupuestos, una cuestión de Estado

Además, Sánchez sostuvo que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene es fundamental, ya que permitirá afrontar la crisis que viene con unas cuentas adaptadas a la situación actual. Y, por ello, llamó a todas las fuerzas políticas a participar, pese a que el PP ya ha dicho por activa y por pasiva que no los negociará.

"Necesitamos unos nuevos Presupuestos que tienen que concitar el máximo consenso, el máximo numero de apoyos parlamentarios", planteó el presidente del Gobierno, que aseguró que el contenido del proyecto será "progresista", pero no renunció al apoyo de ninguna formación, pese a que ERC y Ciudadanos se han vetado mutuamente para votar a favor de un pacto. "España tiene que entenderse con España, si quiere puede dar un paso de gigante en su modernización en los próximos seis años, pero para crecer de otra manera necesitamos el concurso de todos", señaló.