Un científico español señala qué deberías evitar hacer para no contagiarte de Covid

El director del Instituto de Salud Global y Patógenos del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, el doctor Adolfo García Sastre, ha hecho este viernes un repaso de la situación actual de la pandemia de Covid-19 en Más Vale Tarde, donde ha aprovechado para lanzar una recomendación para evitar el contagio de coronavirus.

García Sastre ha analizado el estado del virus en la Comunidad de Madrid, y ha afirmado que "está claro que tenían que haberse tomado medidas antes". "Está bien que empiecen, pero tenían que haber comenzado anteriormente y tendría que haber habido un consenso anterior donde se hubiese evitado que hubiesen subido los casos al ritmo que han subido y llegar a la situación en la que estamos".

Para el microbiólogo es evidente la respuesta a por qué la incidencia de la Covid-19 es tan elevada en España, una situación que la OMS no termina de comprender: "Es difícil saber exactamente qué es lo que ha pasado, pero hay una cosa que está clara: se ha tardado demasiado tiempo en tomar medidas más drásticas de las que se estaban haciendo".

"No tendría tampoco por qué haber sido de confinamiento parcial, pero quizá en hacer más esfuerzo en traceos, o en evitar las reuniones", ha apuntado el médico como posibles medidas. "Eso es lo que realmente ha sido el principal problema, no tanto como que España haya sido de los primeros en empezar a subir casos, porque eso puede ocurrir por muchas cosas...", ha zanjado.

Sobre esta segunda ola de la pandemia, García Sastre ha explicado que "el virus no parece que haya cambiado nada". "La única diferencia que hay es que ahora mismo se está encontrando más gente con síntoma que son más leves o que no tienen síntomas, porque ha aumentado el diagnóstico", señalaba el médico, que ha añadido también que "parece que tenga menos letalidad" pero esto se debe "a que ahora mismo se detectan más contagiados que los que se detectaban anteriormente".

"El virus no ha cambiado mucho. Sigue siendo el mismo virus prácticamente", ha corroborando, aunque apuntando que se han producido "un par de cambios de secuencia" que no han sido significativos, ya que no han alterado "la forma en la que el virus se comporta".

Respecto a la transmisión de la Covid-19 por aerosoles, el médico ha dicho que "siempre se había sospechado" de este medio, "ahora se están teniendo datos ya fehacientes". "No se sabe hasta que punto contribuye (...) pero desde luego es algo que es importante y que hay que tener en cuenta", ha concluido.

García Sastre también ha ofrecido su visión sobre cómo podría cambiar la situación con la llegada del otoño y con él al aumento de los encuentros en espacios cerrados a causa del frío, para lo que hay que preguntarse "cuánta gente hay en estos sitios. ¿Son núcleos familiares pequeños o son reuniones más grandes que pueden fomentar que haya una persona infectada y que se infecte el resto?".

"Hay que evitar reuniones de un gran número de personas en sitios cerrados", ha recomendado a la población. "Si puedes estar con cuatro personas en lugar de estar 10, mejor. Sé que hay sitios en los que eso no va a ser posible, per cuantas menos personas estén dentro de un sitio cerrado, mejor", ha insistido.