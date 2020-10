Tres de cada cuatro extremeños no invierte nada al mes, la mitad de ellos por temor a perder los ahorros

Según se desprende del mismo, más del 27% de los encuestados que no invierten, reconoce que lo haría si tuviera más conocimientos e información sobre finanzas, siendo los jóvenes de 18 a 24 años los que se muestran más temerosos al respecto (39%).

Por el contrario, del 31% que afirma invertir de forma periódica, tan solo tres de cada diez lo hace a través de plataformas online, ya que requiere un alto conocimiento financiero para poder realizar este tipo de transacciones con éxito y sin asesoramiento.

Debido a ese desconocimiento, son muchos los que recurren a ayuda profesional para contratar productos financieros como hipotecas (53%), planes de pensiones (48%) o préstamos o créditos (47%).

En el caso de productos financieros más complejos como es el caso de la contratación de una hipoteca, el 62% de los extremeños considera que es un proceso complicado y el 60% asegura que no tiene suficientes conocimientos sobre los tipos de hipotecas que hay en la actualidad en el mercado. De hecho, el 67% de los extremeños afirma que no sabe qué gastos conlleva la compra de una casa y contratación de hipoteca.

La complejidad del sector energético y la dificultad para entender las tarifas y facturas son los principales motivos de la falta de interés por el ahorro en este concepto por parte de los usuarios. De hecho, un 89% de los extremeños asegura que cambiaría de compañía si esto supusiera un ahorro en sus facturas energéticas pero seis de cada 10 asegura que nunca ha comparado tarifas de luz y gas entre diferentes compañías.

Además, el 80% de los extremeños afirma que cambiaría si su compañía subiera los precios pero el 56% sostiene que no entiende la factura y más de la mitad (49%) no sabe qué tipo de contrato tiene ni la potencia que tiene contratada. Ante esta falta de conocimiento, la probabilidad de no tener contratada la tarifa que mejor se adapta a lo que necesitan ni los mejores precios aumenta considerablemente.