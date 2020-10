Cvirus.- Onda registra un brot social de 27 casos i pren noves mesures preventives

Aquesta decisió ha sigut presa per l'alcaldessa, Carmina Ballester, després de rebre, per primera vegada, un informe del director de Salut Pública dels departaments de Castelló i La Plana en el qual s'analitza la situació en la ciutat i estableix una sèrie de recomanacions a seguir.

Entre elles figuren el tancament temporal d'instal·lacions esportives en el casc urbà, la recomanació d'evitar les reunions familiars i la conveniència de limitar les visites en la residència de la tercera edat i en els centres de dia.

Ballester, qui s'ha dirigit en un vídeo a la ciutadania per a explicar-los la situació, ha afirmat: "Estem davant un examen de ciutadania i hem de ser tots responsables per a superar aquesta crisis junts. Aquest govern executarà immediatament les recomanacions de Salut Pública i seguirem treballant sense descans, com venim fent des de març, per a no deixar cap veí desatès".

L'informe de Salut Pública estableix, per mitjà de l'estudi de rastrejadors, que podria estar produint-se transmissió comunitària en la zona de l'Avinguda Catalunya on s'han declarat els brots. Així mateix, el document reflecteix que la població afectada oscil·la majoritàriament en edat laboral, entre els 35 i els 65 anys.

Es detalla que del 18 al 24 de setembre es van declarar 42 casos en eixa zona i entre el 25 de setembre i l'1 d'octubre s'han detectat 75. La incidència acumulada en els últims 15 dies és de 468 per cada 100.000 habitants, en haver-se detectat 117 positius.

Segons les dades per municipis que publica la Generalitat, Onda ha detectat 54 contagis entre dimarts i dijous. En total, la localitat ha tingut 228 casos des de l'inici de la pandèmia.

SERVICI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

A fi de garantir que aquells veïns que han donat positiu per Covid-19 puguen guardar la quarantena obligatòria, l'Ajuntament ha reactivat el Servici d'Atenció Domiciliara mitjançant el qual els veïns poden sol·licitar la compra d'aliments, medicaments o qualsevol altre producte de primera necessitat i se'ls portarà a casa. Els telèfons habilitats per Servicis Socials per a sol·licitar-ho són 666 042 720 i 666 044 078.