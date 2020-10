Coronavirus.- La Comunitat Valenciana suma 590 nous casos, cinc morts i 23 brots, un amb 27 afectats a Onda

D'aquesta manera, el nombre total de defuncions s'eleva a la Comunitat Valenciana a 1.656 persones: 246 en la província de Castelló, 574 en la d'Alacant i 836 en la de València.

Per províncies, dels nous positius 62 es localitzen en Castelló (4.590 en total); 184 a Alacant (13.993 en total), i 343 en la província de València (23.300 en total). A més, s'ha registrat un cas sense assignar, amb el que el nombre total ascendeix a 7.

D'altra banda, els hospitals valencians han donat, des de l'última actualització, 638 altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades des de l'inici de la pandèmia se situa en 44.150: 5.041 a Castelló, 14.347 a Alacant i 24.726 a València. A més, hi ha un alta no assignada que eleva a 36 el total d'altes sense assignació.

D'aquesta forma, en aquests moments hi ha actius 5.531 casos, la qual cosa suposa un 10,77% del total de positius. Els hospitals valencians tenen, actualment, 402 persones ingressades: 65 en la província de Castelló, amb 8 pacients en UCI; 128 en la província d'Alacant, 35 d'ells en la UCI; i 209 en la província de València, 23 d'ells en UCI.

Així, les Unitats de Vigilància intensiva (UCI) i els llits d'hospitals amb pacients amb coronavirus de la Comunitat Valenciana s'han reduït un 10% en els últims set dies. D'aquesta forma, compten amb 45 hospitalitzats per Covid-19 menys que divendres passat. En el cas de les UCI hi ha 5 pacients menys, segons les mateixes fonts.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 1.128.613, de les quals 977.141 han sigut PCR i 151.472 mitjançant test ràpid.

SITUACIÓ EN RESIDÈNCIES

Així mateix, a dia de hui, hi ha algun cas positiu en 32 residències de majors (1 en la província de Castelló, 9 en la província d'Alacant i 22 en la província de València), 3 centres de persones amb diversitat funcional (0 en la província de Castelló, 1 en la d'Alacant i 2 en la de València) i 3 centres de menors (1 en la província d'Alacant i 2 en la província de València).

A més, hi ha dos residents nous positius i un nou treballador. En l'actualitat, es troben sota vigilància activa de control sanitari 7 residències a la Comunitat Valenciana: 2 en la província d'Alacant i 5 en la província de València.

NOUS BROTS

Així mateix, en les últimes 24 hores s'han notificat 23 brots nous, el més nombrós un a Onda (Castelló) amb 27 casos d'origen social. En la seua majoria tornen a ser d'origen social excepte 7 laboral: a Puçol amb 4 casos, a Castelló de la Plana amb 7 casos, a Elx: 4 casos, a Beniparrell amb 3 casos, Paiporta amb 3 casos, Ontinyent amb 4 casos, i València amb altres 4 casos. A Alfara del Patriarca s'han detectat 4 casos amb origen en un centre educatiu.

La resta de brots es localitzen a Elx, amb tres brots de 3, 3 i 4 casos, i a València amb cinc brots, dos amb 5 casos i els altres tres amb tres casos. A Santa Pola, Tavernes de la Valldigna, el Pilar de la Foradada, Canals, i Burjassot registren un brot amb tres casos cadascun, i Sagunt amb 5 casos.