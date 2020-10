La Junta dice que la corrida del día 12 "cumple con la normativa" y que no la suspenderá, como pide Fapac

Así lo han explicado a Europa Press fuentes de la Junta de Andalucía, las cuales han precisado que, dado que la mencionada normativa se cumple por parte de la empresa organizadora del evento, la administración autonómica, en ese caso, "no puede incumplir" esa misma norma suspendiendo el festejo taurino.

Desde la administración autonómica se ha reaccionado así después de que Fapac insistiera este jueves en pedir la suspensión de la corrida, alegando que "concentrará a 2.500 personas", lo que "provocará contagios y extenderá el virus", considerando "una temeridad contra la salud de los ciudadanos que aún no se haya suspendido esta celebración, más aún tras el escrito que el pasado 8 de agosto" dirigió a la Delegación del Gobierno andaluz en Córdoba, por lo que en Fapac no descartan "acudir a la vía judicial", en caso de no ver atendida su petición.